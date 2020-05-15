Почему россиянам раскрыли диагноз Анастасии Заворотнюк

Поклонники Анастасии Заворотнюк не находят себе места. Накануне, 14 мая о диагнозе актрисы впервые заговорили публично, причем на всю страну и на самом высоком уровне. Россияне в соцсетях обсуждают, как такое стало возможным. Дабы развеять все сомнения, почетный адвокат Александр Островский в эфире Радио "Комсомольская правда" выразил мнение, почему могло быть принято решение раскрыть диагноз.

О диагнозе Анастасии Заворотнюк доложили лично Владимиру Путину. Со всеми подробностями. "Актриса могла дать согласие на обнародование. Думаю, это необходимо было сделать, чтобы исключить обсуждение", - заявил Радио "Комсомольская правда" почетный адвокат Александр Островский.

Отметим, диагноз Заворотнюк объявил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. На совещании по вопросам развития генетических технологий он доложил президенту Владимиру Путину, что у актрисы глиобластома. Академик заявил, что в ее лечении могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака.

Макаров подчеркнул, что родственники "прекрасной няни" передали ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают. "Мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует", - поведал Макаров.

Он также отметил, что в настоящее время у Заворотнюк наметилась ремиссия. "К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо, тогда мы приступим", - рассказал ученый.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. По некоторым данным, она узнала о болезни после того, как родила дочку Милу. Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня в октябре 2019 года подтвердили, что артистка действительно болеет. Недавно появились новости о том, что "прекрасной няне" стало лучше. Пройдя реабилитацию в подмосковной клинике, Заворотнюк возобновила курс химиотерапии. Возят ее и к нейрохирургам. Ранее из-за ослабленного болезнью организма Анастасии это было невозможно.

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