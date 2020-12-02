В Аргентине нашли очередной «бункер Гитлера»

Найден предполагаемый бункер Гитлера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В южно-американской Аргентине обнаружено секретное убежище Гитлера – к такому выводу пришли специалисты, которые обследовали неизвестные строения примерно в тысяче километров от аргентинской столицы.

В убежище были обнаружены фотографии Гитлера и Муссолини, а также неизвестного ребенка в нацистской форме. Кроме того, была найдена коробка с выгравированной на ней датой и монетами, чеканившимися в Германии времен Второй мировой войны.

Специалисты обследовали неизвестные строения примерно в тысяче километров от аргентинской столицы. Фото: Кадр видео

Возможно, позже ученым удастся установить и назначение непонятных сооружений и причастность к секретному убежищу самого фюрера. Но надежд на это не очень много – если уж за прошедшие 70 лет ничего не всплыло, вполне вероятно, что это так и останется тайной.

Вместе с тем, любовь Гитлера к секретным убежищам ¬ это исторический факт. Ученые утверждают, что на данный момент достоверно известно о почти 20 бункерах и схронах, построенных для Гитлера. Большинство из них были спрятаны глубоко под землей и укреплены таким образом, чтобы выдерживать прямые попадания авиационных бомб. В некоторых из них фюрер не бывал никогда, часть посетил на этапе строительства. В четырех он периодически жил и работал.

Возможно, позже ученым удастся установить и назначение непонятных сооружений и причастность к секретному убежищу самого фюрера. Фото: Кадр видео

Одно из самых известных (знаменитый «Фюрербункер») просуществовало до конца 1980-х годов, несмотря на все попытки его уничтожить.

Знаменит «Фюрербункер» в первую очередь тем, что именно здесь находился Адольф Гитлер в последние месяцы войны, отсюда руководил отступлением войск и здесь же покончил с собой в окружении своих приближенных, некоторые из которых последовали его примеру.

Библиотека книг на немецком Фото: Кадр видео

«Фюрербункер» был расположен в Берлине, неподалеку от рейхсканцелярии и находился на глубине пяти метров под землей. Причем собственно грунт составлял лишь один метр, остальное – железобетон. В бункере имелась масса самых различных помещений - от конференц-зала и спален до туалетов и вентиляционных камер.

Спустя полтора года после окончания войны здание рейхсканцелярии было снесено, а вентиляционные шахты взорваны. При этом сам «Фюрербункер» практически не пострадал. В 1952 году руководство ГДР повторило попытку уничтожить логово главного нациста и вновь безуспешно. Снести бункер удалось лишь в 1988 году после тщательных раскопок с помощью спецтехники. Теперь на этом месте расположен жилой комплекс и автостоянка.

Старые фото на стенах Фото: Кадр видео

Сообщения об обнаружении очередного секретного убежища нацистов периодически появляются в прессе. И сразу же обрастают легендами о том, кому и каким образом удалось уйти от справедливого наказания и отсидеться именно в этом бункере. Вместе с тем, чаще всего легенды остаются просто легендами, а установить принадлежность того или иного схрона историкам и археологам не удается.