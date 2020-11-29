Обнаружен секретный бункер Гитлера: находки в убежище удивили археологов

Найден предполагаемый бункер Гитлера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 600 милях к северу от Буэнос-Айреса, в удаленном регионе Аргентины, бывший американский спецназовец Тим Кеннеди и ветеран ЦРУ Боб Бэр обнаружили убежища.

Сообщается, что якобы бункеры предназначались для руководителей нацистской Германии, в том числе и, возможно, для самого Адольфа Гитлера.

Местные жители этого района, тем временем, создали множество различных легенд, объясняющих присутствие комплекса из трех загадочных строений, спрятанных от посторонних глаз, населенных пунктов и дорог. Об этом рассказало британское издание Express.

Недалеко от указанных американцами геолокаций археологи обнаружили важные артефакты, которые косвенно немного подтверждают выдвинутое предположение о принадлежности бункера. Исследователи, в частности, нашли коробку, внутри которой находились золотые монеты. Дальнейшее исследование показало, что они были отпечатанные Германией в период Войны. Также в бункерах были найдены фотографии Гитлера и Муссолини.