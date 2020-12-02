Путин поддержал Лукашенко и похвалил Пашиняна

Президент России поддержал и премьера Армении Никола Пашиняна, назвав его решение по Карабаху «проявлением мужества». Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Главным противником всех участников ОДКБ в 2020 году, несмотря на протесты в Белоруссии и Киргизии, и войну в Нагорном Карабахе, стал коронавирус. О чем открывавший на правах председателя саммит ОДКБ Владимир Путин и известил собравшихся.

- В непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса, пришлось в первоочередном порядке заниматься решением острых вопросов в области здравоохранения, в социальной и экономической сферах, - сказал он, отметив взаимодействие и на этом фронте. - Члены ОДКБ наладили самое тесное взаимодействие в борьбе с инфекцией, оказывали и оказывают друг другу помощь и поддержку. Россия поставила союзникам по ОДКБ медицинское оборудование, технику, тест-системы, средства индивидуальной защиты.

Впрочем, и от горячих тем было никуда не уйти.

- В сентябре вспыхнул вооружённый конфликт Нагорном Карабахе, послевыборные события в Белоруссии, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне, и внутриполитическую ситуацию в Киргизии тоже имею в виду, - Путин напомнил, что именно позиция России во многом помогла союзникам выйти из сложного положения.

Александр Лукашенко воспользовался случаем, чтобы напомнить о своих трудностях.

- Никаких цветных революций нет, это обычные мятежи, - заявил он. - Беларусь в 2020 году испытывает на себе откровенное вмешательство во внутренние дела через провоцирование гражданского недовольства. Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику, изменить нравственные основы нашего общества. Нет сомнения, что на кону стояли и стоят гражданский мир и целостность Беларуси.

- Беспокоит вмешательство извне, финансовая подпитка оппозиции, информационное сопровождение, политическая поддержка, - согласился с ним Путин. - Надо дать народам самим разобраться со своими вопросами.

Президент России поддержал и премьера Армении Никола Пашиняна, назвав его решение по Карабаху «проявлением мужества».

- Руководство Армении вынуждено было принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения, - сказал он. - Они болезненные, но не необходимые. Это очевидная вещь!