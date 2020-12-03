Таиланд закрылся от туристов: что это значит и как теперь попасть в страну

В любимом российскими туристами Таиланде грозятся отказаться от массового туризма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Больше никакого массового туризма, - заявил (и практически напугал) глава Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн, которого цитирует издание Bangkok Post. Сейчас-то понятно, во всем мире с путешествиями сложно. Но тайский чиновник имеет ввиду новый путь развития туризма после пандемии: в королевстве планируют делать ставку на безопасность и гигиену (что вполне логично), устойчивое развитие и экологичность (тоже в духе времени). А еще на то, чтобы иностранные гости тратили в Таиланде больше денег.

Перед пандемией, по данным ТАТ, отдыхающие стали оставлять в стране меньше денег: в среднем 1555 долларов, вместо 1655. Для туриста вроде и небольшая разница, на 100 долларов больше или меньше. Но при том, что в королевстве в “докоронавирусном” 2019-м году побывали 40 миллионов туристов, - на круг эти 100 долларов с носа, конечно, ощутимы. Так что теперь цель – поднять средние расходы отпускников до 2050 долларов в ближайшие два года.

Между прочим, россияне по тайской, да и мировой туристической статистике, - в числе щедрых гостей. Каждый из нас оставляет на отдыхе втрое больше, чем, например, китаец. Так что, может, прочтем между строк в словах Ютасака Супасорна приятную мысль: в Таиланде очень ждут россиян, умеющих отдыхать от души?

В 2021 году в Тае, кстати, планируют принять 8 миллионов гостей из-за рубежа. А к уровню прошлого года, 40 миллионов туристов, рассчитывают вернуться не раньше 2024 года.

Чтоо все это значит для наших отпускников, привыкших летать чартерами в Паттайю и на Пхукет и наслаждаться тайскими ценами на фрукты, массажи и прочие курортные радости? В реальности – пока ничего. Самолеты из России в Таиланд не летают. Да, есть стыковочные рейсы через Дубай. Но мы же привыкли, что королевство безвизовое: сел в самолет, и ты уже на Андаманском море. Сейчас не так. Безвизовый режим приостановлен, напоминают в Посольстве Таиланда в РФ.

До середины ноября россиян в королевство вообще не пускали. Сейчас появилась возможность оформить туристическую визу. Однократную, на срок до 60 дней, с возможностью продления еще на 30 дней (на отпуск хватит, и даже на зимовку). Посольство Таиланда в России разъяснило правила ее оформления:

- подавать документы надо не меньше чем за 15 дней до вылета.

- нужен документ об оплаченном (!) бронировании отеля, участвующего в программе ASQ (альтернативный государственный карантин) либо ASLQ (альтернативный местный государственный карантин) на 15 ночей. И да, эти 15 дней надо будет провести на карантине за свой счет, а уж потом – на море. На данный момент в программе ASQ участвует 116 гостиниц. Две недели обойдутся минимум в 30 тысяч бат на человека (около 75 тысяч рублей), в среднем же 50 – 60 тысяч бат, то есть больше 100 тысяч рублей.

- медицинская страховка с покрытием не менее $100 тысяч на все время поездки, покрывающая лечение коронавируса.

- авиабилеты в оба конца.

- оригинал выписки из банка на сумму 20 тысяч тайских бат (около 50 тысяч рублей). Если летите вдвоем, - выписка нужна для каждого.

- документы, подтверждающие родство тех, кто едет вместе: свидетельство о браке, о рождении.

- если документ на русском языке (например, свидетельство о браке), его необходимо перевести на английский язык и заверить перевод нотариально.

- перед вылетом надо будет сделать ПЦР-тест на коронавирус, получить Свидетельство о въезде (COE) на сайте МИД Таиланда и медицинский сертификат Fit-to-Fly для перелета на английском языке.

- сбор визового центра VFS Global, через который оформляется виза, - $40.

“Посольство Королевства Таиланд в Москве оставляет за собой право запросить дополнительные документы, если сочтет это необходимым, а также отклонить любое заявление без какого-либо предубеждения. Заявители должны предоставить подлинные документы и информацию. Если будет установлено, что заявители предоставили поддельные документы или ложную информацию, их заявления будут отклонены, и о них будет сообщено для ...будущего запрета на въезд в Королевство Таиланд", — подчеркивают дипломаты.

Какой уж тут массовый туризм с такой визой и двухнедельным карантином? В Тай сейчас поедут лишь те, кому очень надо. Для обычных же отпусников страна, скорее всего, откроется не раньше марта 2021 года – на такое развитие событие настраивает министр спорта и туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракана.

Да, весь международный туризм так или иначе изменится (да и уже изменился). И Таиланд не исключение. Но одно дело – планы чиновников. Другое – реальное восстановление туристической отрасли. Очень важной для экономики Таиланда - путешественники приносят королевству 12% ВВП. И конечные цены определяют как раз отельеры, туроператоры, авиакомпании, рестораны. Вряд ли они возьмут и дружно откажутся от массового туризма – деньги-то нужны всем, не только пятизвездочным отелям и водителям лимузинов, но и владельцам гестхаусов и водителям тук-туков. А особенно после года простоя.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Дарья Домостроева, PR-директор туроператора “Интурист”:

- Любой курорт мечтает о том, чтобы иностранные туристы тратили больше денег, это задача каждого министерства туризма. Но рост цен возможен, только если есть дефицит жилья и других услуг для путешественников. В Таиланде же в изобилии и отели, и более дешевые варианты проживания, и местный транспорт. Так что в реальности отдых в королевстве вряд ли заметно подорожает после открытия страны. Если же это вдруг по каким-то причинам произойдет, массовый, сравнительно бюджетный туризм переориентируется на другие страны Юго-Восточной Азии, там есть выбор.