Таиланд на год закрывается от туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава тайского Управления по туризму Ютасак Супаспорн заявил: «Больше никакого массового туризма». Чиновник считает, что Таиланд должен быть привлекательным, а это означает, что необходимо обеспечить гигиену и безопасность после того, как пандемия коронавируса закончится.

В октябре текущего года в Таиланд, являющийся своеобразной меккой международного туризма, прибыло на отдых всего лишь 1200 иностранцев. Год назад их было 3 миллиона. С апреля по сентябрь на отдых в Таиланд из-за рубежа вообще никто не приехал. Средняя заполняемость отелей упала до 2%.

Кроме продолжающейся пандемии на катастрофическую разницу и потери бюджета (туризм обеспечивает до 12% ВВП страны) повлияли строгие ограничения на въезд иностранцев в королевство.

Ожидается, что Таиланду потребуется не менее четырех лет, чтобы восстановить уровень объем иностранных туристов, а также уровень их трат.

В связи с этим тайцы намерены делать ставку не на количество, а на качество, и в обозримом будущем развивать внутренний туризм, а также привлекать к пополнению казны лишь тех иностранцев, которые в состоянии потратить больше, чем среднестатистический турист из-за рубежа.

Сейчас иностранцы, владеющие недвижимостью в Таиланде, могут туда въехать на небольшой период. Процедура въезда включает в себя обязательный карантин, получение специальной визы и приобретение особой страховки.

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