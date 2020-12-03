Пандемия виновата: мужчины снова стригутся под горшок, а женщины колют силиконовые губы в подворотне

Индустрия красоты серьезным образом пострадала из-за пандемии. Фото: Иван МАКЕЕВ

УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ ДОРОГО И НЕЗАЧЕМ

Сейчас, когда уже не за горами первая годовщина всей этой истории с коронавирусом, можно признать - едва ли не самой пострадавшей отраслью отечественного бизнеса стала индустрия красоты. Обороты различных парикмахерских и салонов красоты в среднем упали более, чем вдвое. А где-то - как, например, в Нижегородской области - даже втрое. К таким выводам пришли в Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК), опросив больше 740 владельцев бизнеса по стране.

- В разных регионах ситуация разная, - говорит исполнительный директор Союза парикмахеров и косметологов России Валерий Горелик, - Если в Центральной России падение наименьшее, то в Сибири, на Дальнем Востоке и Кавказе ситуация наиболее сложная. Это связано в первую очередь с падением доходов населения и желанием клиентов ограничить себя и своих близких в социальных контактах.

Грубо говоря, россияне стали вдвое реже посещать парикмахеров и косметологов. И не только потому что не по карману, но и потому что незачем. Дома же сидим, на удаленке. А те, кто упорно продолжает ходить к любимому мастеру, экономит на дополнительных услугах. Зато снова популярностью пользуются домашние масочки, покрасочки и машинки для стрижки.

В СССР И НЕ ТАКОЕ БЫЛО

- В карантин некоторые стриглись сами или укорачивали волосы друг другу, - рассказывает Важа Мхитарян, президент Международной конфедерации парикмахеров, визажистов и мастеров ногтевого сервиса. - Часто профессионалы не умеют так «состричь», как дилетанты. Мужчины придумывали себе все «новые» прически, стриглись «под горшок» или под Иванушку-дурачка с короткой, очень уродливой челкой. После того, как салоны открылись, мастера были в шоке. С одной стороны, это выглядит очень смешно, с другой, работы очень много, а где-то и невозможно что-то исправить, ведь требуется время, чтобы «горшки» и эти жуткие челки отросли.

Из-за пандемии посещения салонов красоты стали не столь частыми, как прежде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Таких клиентов полно и сейчас. 2020-й стал годом очень практичного, удобного стиля, позволяющего долго обходиться без парикмахерских. Либо стригутся очень коротко, либо вовсе отращивают длину. Но мне, рожденному в СССР, есть что вспомнить. И не такое переживали. Когда ничего не было, мы всегда находили выход из положения: и на железные бигуди закручивались, и в духовке волосы сушили. Но всегда были причесаны. Потому что во все времена с тобой разговаривают так, как того заслуживает твой внешний вид.

КОРОНАВИРУС «СБРИЛ» БОРОДЫ

Самый быстрый парикмахер в мире, рекордсмен книги Гиннеса Анна Михайлова, вздыхая, вспоминает, как к ней после карантина приходили клиенты после экспериментов над собой: кто-то отрастил, кто-то отрезал, кто-то сжег волосы.

- Люди поняли, что можно реже ходить в салоны, - говорит Михайлова. - Появилось новое поветрие: женщины отпускают седые волосы и тонируют их под платину. Многие дамы, которые раньше ходили каждую неделю, теперь заглядывают в салоны раз в три месяца. Теперь же как: гуашью челочку для видеоконференции подкрасила и готова! С мужчинами все проще: они, как и раньше, приходят стричься, когда у них волосы на уши налезают и портят имидж. Разве что бороды многие сбрили, чтобы маски было проще носить.

Мужская стрижка — самый дешевый вид парикмахерских услуг, напоминает Валерий Горелик. Поэтому, по его наблюдениям, в салоны мужчины ходят теперь чуть ли не чаще, чем женщины.

Подстричься мужчины ходят теперь чуть ли не чаще, чем женщины. Фото: Мария ЛЕНЦ

ДОРОГИЕ ПРОЦЕДУРЫ - ЭТО БАЛОВСТВО

Косметические кабинеты тоже опустели.

- Ходят гораздо реже. Многие из моих клиентов вообще сейчас за границей: либо застряли, либо попросту не хотят возвращаться, - признается Александра Гонт, врач-косметолог, член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии, член Французского общества «Anti-age» терапевтов. - В фаворитах у нас препараты контурной пластики и омоложения. Но предпочтения отдаются долгоиграющим методикам. Чтобы сделать один раз сделать и забыть. Экономят даже богатые.

По оценкам врача-дерматолога Юлии Ляшенко, регулярно ходят на процедуры лишь 3-4 пациента из 10.

- Дорогие процедуры вообще никто больше не делает, - подчеркивает она. - Гораздо меньше стали делать курсовые процедуры, ушли из списка пилинги (чистка лица), биоревитализация (уколы для омоложения кожи), плазмолифтинг (инъекции плазмы для подтяжки кожи). Они требуют серьезных затрат. И пациенты теперь говорят «Это баловство».

Юлия Ляшенко говорит и о такой пугающей тенденции — молодежь, насмотревшись на див из Инстаграма, массово идет за уколами фактически в подворотню. В первую очередь, спросом пользуются услуги по так называемому "накачиванию губ".

- Очень много молодых девушек, которые идут к псевдокосметологам, чтобы быть похожими на моделей из соцсетей. Им невдомек, что многие фотографии этих моделей созданы при помощи ретуши и фотошопа. А поскольку денег у этих молодых девчонок мало, то они готовы отдать их любому проходимцу, который пообещает сделат дешево и красиво, - констатирует Ляшенко. - Женщины с опытом так не поступают. Готовы накопить, прийти чуть позже, но сделать инъекции качественным препаратом.

Собственно силиконовые губы сегодня практически никто не делает. Сейчас, как правило, увеличивают объем при помощи гиалуроновой кислоты. Но эффект длится 4-8 месяцев. А потом губы приходится снова подкачивать. То есть снова платить.

- Силикон стоит три копейки, а эффект от него длится долго. Но это угроза воспалений и прочих неприятных заболеваний. Поэтому силиконовые губы теперь делают только в "серых" салонах. Гиалурон, конечно, намного безопаснее, - объясняет Александра Гонт. - А вообще, как мне кажется, мода на гротескно-большие губы у российских девушек уже уходит. В идеале работа косметолога должна не бросаться в глаза постороннему человеку.

КСТАТИ

Что почем?

Пилинг (чистка лица) — 20-40 тысяч за полный цикл (4 процедуры)

Биоревитализация (омоложение кожи)_— 5-18 тыс. руб.

Накачивание губ — 15 тысяч руб.

Коррекция носа, скул — 15 - 20 тыс. руб.

(По данным косметолога Александры Гонт)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Падение выручки салонов красоты по регионам:

Москва — 40%

Санкт-Петербург — 40%

Пермский край — 30%

Нижегородская область 70%

Краснодарский край — 50%

Свердловская область — 50%

Томская область — 40%

Ульяновская область — 60%

Ярославская область — 50%

(По данным АПИК).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стриги, Азамат, стриги: Как я во время карантина вызвал на дом парикмахера

Корреспондент «КП» решил не терять человеческий облик на самоизоляции и воспользоваться новой услугой (подробности)