Стриги, Азамат, стриги: Как я во время карантина вызвал на дом парикмахера
Раньше, до пандемии, было очень легко определить, когда мне пора стричься. Если бабушки возле подъезда, увидев меня, начинали креститься, значит, точно пора. Но теперь-то бабушек нет. Они самоизолировались. Да и парикмахерские закрыты. И что делать? К лету мои космы будет уже не продрать. Стану похожим на тибетского мастифа.
Оказывается, есть выход. Многие столичные цирюльники перебрались теперь в интернет. Не в том, конечно, смысле, что начали стричь по скайпу. Они в Сети принимают заказы и приезжают на дом (эта старая услуга заиграла нынче новыми красками). Объявлений об этом в интернете примерно миллиард. Чего только не предлагают. От бритья под нолик до ламинирования волос и массажа головы. Мне, конечно, всех этих омбре и кератиновых выпрямлений не нужно. Достаточно просто уменьшить объем. А по-русски - укоротить шевелюру.
Сразу совет от тех, кто уже пользовался этой услугой. Брадобрея лучше подбирать на крупных сервисах (profi.ru, trueprofs.com, www.specialists24.ru и другие). Ибо частные объявления могут обернуться неприятными сюрпризами. Оболванят так, что вы потом даже в магазин не рискнете выйти.
НОЖНИЦЫ И МАШИНКУ ВЗЯЛ, ПШИКАЛКУ ЗАБЫЛ
Дальше действует обыкновенный фильтр. Выбираете услугу «мужская стрижка», «модельная», «классическая». Ставите галочку «без креативных элементов» (это косая челка, рваные концы, выбривание затылка и др). Дата, удобное время, примерная сумма (которую вы готовы заплатить), район, номер своего мобильника и адрес электронной почты.
Всё это ввели - и ждёте откликов специалистов.
Не прошло и минуты, как на мой запрос клюнул некий Азамат. Как будто я такси вызвал, а не парикмахера.
Но нет, всё точно. Мастер с рейтингом 4.2. Даже договор предлагает заключить («возмездного оказания услуг»).
Выглядит Азамат как киргизский восьмиклассник (там, на сайте, есть фото). Ну думаю, такой подстрижет. За ним посыпались и другие предложения. От Шахиды, Сабохат, Нигоры... Все, сразу видно, профессионалы. Одна улыбается загадочно. Как Мона Лиза. В общем, согласился на Азамата. Все же он откликнулся самый первый. Созвонились. Договорились о встрече.
С национальностью я не ошибся. Азамат киргиз. Да и с возрастом почти тоже. 19 лет. В Москве два года. Приехал вместе с родителями. Папа - таксист. Мама - мастер маникюра. Все при деле. И даже сейчас - во время карантина. Квартира-то съемная (двушка) и сидеть без работы не представляется возможным. В целом если есть хотя бы один заказ в день, Азамат доволен. Это, как минимум, тысяча рублей.
Я закатал в комнате ковёр. Поставил табурет как в армии. И сел. Ну, думаю, кромсай. Карантин наверняка продлят. А в магазин сейчас можно и в шапке. Тот достал из рюкзака весь свой нехитрый инвентарь. Несколько машинок, ножницы, гребешки, фен, простынку. Ну и начал шуровать.
- А ты, Азамат, женщин стрижёшь? - спросил я.
- Ну, могу... - ответил тот. - Но только налысо... Я же мужской мастер.
Меня начало трясти от смеха. Тот не обиделся.
- Сейчас многие просят под ноль, - кивнул он. - Я мужчин имею в виду. Чтобы долго потом не стричься.
По поводу пандемии Азамат пожал плечами. Работать всё равно придётся. Маску, в которой он пришёл, сразу снял. Неудобно. Руки обработал спиртом.
- Я сейчас... - вдруг воскликнул молодой парикмахер и рванул в коридор.
Я подумал, что у него прихватил живот. Однако цирюльник заглянул в ванную и включил воду. Затем вернулся и начал мокрыми руками гладить мое темечко. И объяснил:
- Пшикалку забыл…
ТРЕНИРУЙТЕСЬ НА... ПАПЕ
Как выяснилось, сервис, который предоставляет заказы, выдал каждому спецу пропуск - до 30 апреля включительно. Модераторы утверждают, что стричь на дому в период пандемии законно (юристы сомневаются, - см. раздел «слово юристу»).
- А как же ты научился? - спрашиваю я. - Стричь-то.
- Закончил в Киргизии трехмесячные курсы, - рассказал Азамат. - Ну а потом тренировался на отце. Случалось, даже дрались. Полтора года понадобилось, чтобы он, наконец, сказал «а вот теперь нормально». У него форма головы круглая. И он все хотел, чтобы бока были не дугой, а ровные. У меня не получалось.
Зеркала передо мной не было, а потому слушать такие речи была весьма прикольно.
- А клиенты с кулаками не бросались? - подмигнул я своему гостю.
- Да пока нет…
Ещё не вечер, думаю.
В целом Азамат очень вежливый, старательный, открытый человек. Кружился вокруг меня как пчелка. Выбривал лишние волоски. Сфотографировал затылок и показал на смартфоне кантик. И, наконец, воскликнул:
До (слева) и после (справа) парикмахерского эксперимента.Фото: Павел КЛОКОВ
- Готово!..
Я встал и с нарастающей тревогой отправился в ванную. Затем зажмурился, повернулся к зеркалу и, выдохнув, открыл глаза.
А что?! А ничего! Ровненько, порогов нет. Длина такая, как и заказывал.
- Молодец, - говорю. - Мне понравилось.
Стоимость, как и договаривались, одна тысяча рублей.
ЧТО ПОЧЁМ НА ДОМУ (в среднем)
Классическая мужская стрижка - от 1 до 2,5 тыс. руб;
Женская - от 1,3 до 6 тыс. руб. (в зависимости от сложности и сопутствующих действий и услуг);
Коррекция бровей - от 1 до 1,7 тыс. руб;
Стрижка бороды и усов - от 800 до 1500 руб;
Вечерняя укладка женская - от 2 до 3,5 тыс. руб;
Детские стрижки - от 1,5 до 2,5 тыс. руб;
Плетение кос - от 1,5 до 3 тыс. руб.
СЛОВО ЮРИСТУ
- Указом мэра Москвы Сергея Собянина до 1 мая приостановлена работа «салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности», - напомнил «КП» адвокат Владимир Постанюк. - Очевидно, что парикмахерские услуги к числу медицинских не относятся. Однако дискуссионным остается вопрос о том, что вкладывается в понятие «услуга с доставкой». Можно ли считать таковой выезд мастера на дом? Все-таки сделать стрижку без «очного присутствия гражданина» невозможно. Другое дело, если в указе идет речь о запрете присутствия гражданина непосредственно в салоне, а не в поле деятельности конкретного мастера.
- А вы как считаете?
- Мое личное мнение? Парикмахерские услуги в период пандемии не могут оказываться «с доставкой на дом», поскольку ни о каком социальном дистанцировании в этом случае речи нет. Склоняюсь к мнению, что приостановление работы салонов красоты означает в том числе и запрет оказания соответствующих услуг на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU