Стриги, Азамат, стриги: Как я во время карантина вызвал на дом парикмахера

Раньше, до пандемии, было очень легко определить, когда мне пора стричься. Если бабушки возле подъезда, увидев меня, начинали креститься, значит, точно пора. Но теперь-то бабушек нет. Они самоизолировались. Да и парикмахерские закрыты. И что делать? К лету мои космы будет уже не продрать. Стану похожим на тибетского мастифа.

Оказывается, есть выход. Многие столичные цирюльники перебрались теперь в интернет. Не в том, конечно, смысле, что начали стричь по скайпу. Они в Сети принимают заказы и приезжают на дом (эта старая услуга заиграла нынче новыми красками). Объявлений об этом в интернете примерно миллиард. Чего только не предлагают. От бритья под нолик до ламинирования волос и массажа головы. Мне, конечно, всех этих омбре и кератиновых выпрямлений не нужно. Достаточно просто уменьшить объем. А по-русски - укоротить шевелюру.

Сразу совет от тех, кто уже пользовался этой услугой. Брадобрея лучше подбирать на крупных сервисах (profi.ru, trueprofs.com, www.specialists24.ru и другие). Ибо частные объявления могут обернуться неприятными сюрпризами. Оболванят так, что вы потом даже в магазин не рискнете выйти.

НОЖНИЦЫ И МАШИНКУ ВЗЯЛ, ПШИКАЛКУ ЗАБЫЛ

Дальше действует обыкновенный фильтр. Выбираете услугу «мужская стрижка», «модельная», «классическая». Ставите галочку «без креативных элементов» (это косая челка, рваные концы, выбривание затылка и др). Дата, удобное время, примерная сумма (которую вы готовы заплатить), район, номер своего мобильника и адрес электронной почты.

Всё это ввели - и ждёте откликов специалистов.

Не прошло и минуты, как на мой запрос клюнул некий Азамат. Как будто я такси вызвал, а не парикмахера.

Но нет, всё точно. Мастер с рейтингом 4.2. Даже договор предлагает заключить («возмездного оказания услуг»).

Выглядит Азамат как киргизский восьмиклассник (там, на сайте, есть фото). Ну думаю, такой подстрижет. За ним посыпались и другие предложения. От Шахиды, Сабохат, Нигоры... Все, сразу видно, профессионалы. Одна улыбается загадочно. Как Мона Лиза. В общем, согласился на Азамата. Все же он откликнулся самый первый. Созвонились. Договорились о встрече.

С национальностью я не ошибся. Азамат киргиз. Да и с возрастом почти тоже. 19 лет. В Москве два года. Приехал вместе с родителями. Папа - таксист. Мама - мастер маникюра. Все при деле. И даже сейчас - во время карантина. Квартира-то съемная (двушка) и сидеть без работы не представляется возможным. В целом если есть хотя бы один заказ в день, Азамат доволен. Это, как минимум, тысяча рублей.

Я закатал в комнате ковёр. Поставил табурет как в армии. И сел. Ну, думаю, кромсай. Карантин наверняка продлят. А в магазин сейчас можно и в шапке. Тот достал из рюкзака весь свой нехитрый инвентарь. Несколько машинок, ножницы, гребешки, фен, простынку. Ну и начал шуровать.

- А ты, Азамат, женщин стрижёшь? - спросил я.

- Ну, могу... - ответил тот. - Но только налысо... Я же мужской мастер.

Меня начало трясти от смеха. Тот не обиделся.

- Сейчас многие просят под ноль, - кивнул он. - Я мужчин имею в виду. Чтобы долго потом не стричься.

По поводу пандемии Азамат пожал плечами. Работать всё равно придётся. Маску, в которой он пришёл, сразу снял. Неудобно. Руки обработал спиртом.

- Я сейчас... - вдруг воскликнул молодой парикмахер и рванул в коридор.

Я подумал, что у него прихватил живот. Однако цирюльник заглянул в ванную и включил воду. Затем вернулся и начал мокрыми руками гладить мое темечко. И объяснил:

- Пшикалку забыл…

ТРЕНИРУЙТЕСЬ НА... ПАПЕ

Как выяснилось, сервис, который предоставляет заказы, выдал каждому спецу пропуск - до 30 апреля включительно. Модераторы утверждают, что стричь на дому в период пандемии законно (юристы сомневаются, - см. раздел «слово юристу»).

- А как же ты научился? - спрашиваю я. - Стричь-то.

- Закончил в Киргизии трехмесячные курсы, - рассказал Азамат. - Ну а потом тренировался на отце. Случалось, даже дрались. Полтора года понадобилось, чтобы он, наконец, сказал «а вот теперь нормально». У него форма головы круглая. И он все хотел, чтобы бока были не дугой, а ровные. У меня не получалось.

Зеркала передо мной не было, а потому слушать такие речи была весьма прикольно.

- А клиенты с кулаками не бросались? - подмигнул я своему гостю.

- Да пока нет…

Ещё не вечер, думаю.

В целом Азамат очень вежливый, старательный, открытый человек. Кружился вокруг меня как пчелка. Выбривал лишние волоски. Сфотографировал затылок и показал на смартфоне кантик. И, наконец, воскликнул:

До (слева) и после (справа) парикмахерского эксперимента.Фото: Павел КЛОКОВ

- Готово!..

Я встал и с нарастающей тревогой отправился в ванную. Затем зажмурился, повернулся к зеркалу и, выдохнув, открыл глаза.

А что?! А ничего! Ровненько, порогов нет. Длина такая, как и заказывал.

- Молодец, - говорю. - Мне понравилось.

Стоимость, как и договаривались, одна тысяча рублей.

ЧТО ПОЧЁМ НА ДОМУ (в среднем)

Классическая мужская стрижка - от 1 до 2,5 тыс. руб;

Женская - от 1,3 до 6 тыс. руб. (в зависимости от сложности и сопутствующих действий и услуг);

Коррекция бровей - от 1 до 1,7 тыс. руб;

Стрижка бороды и усов - от 800 до 1500 руб;

Вечерняя укладка женская - от 2 до 3,5 тыс. руб;

Детские стрижки - от 1,5 до 2,5 тыс. руб;

Плетение кос - от 1,5 до 3 тыс. руб.

СЛОВО ЮРИСТУ

- Указом мэра Москвы Сергея Собянина до 1 мая приостановлена работа «салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности», - напомнил «КП» адвокат Владимир Постанюк. - Очевидно, что парикмахерские услуги к числу медицинских не относятся. Однако дискуссионным остается вопрос о том, что вкладывается в понятие «услуга с доставкой». Можно ли считать таковой выезд мастера на дом? Все-таки сделать стрижку без «очного присутствия гражданина» невозможно. Другое дело, если в указе идет речь о запрете присутствия гражданина непосредственно в салоне, а не в поле деятельности конкретного мастера.

- А вы как считаете?

- Мое личное мнение? Парикмахерские услуги в период пандемии не могут оказываться «с доставкой на дом», поскольку ни о каком социальном дистанцировании в этом случае речи нет. Склоняюсь к мнению, что приостановление работы салонов красоты означает в том числе и запрет оказания соответствующих услуг на дому.