Что произошло после матча ЦСКА - Вольфсберг

ЦСКА проиграл австрийцам и вылетел из Лиги Европы. Фото: REUTERS

Вечером в четверг, 3 декабря, в Москве футболисты ЦСКА, которые лидируют в чемпионате России по футболу довольно уверенно, принимали на своем поле австрийский "Вольфсберг" в поединке 5 тура Лиги Европы. Эта игра была крайне важна для армейцев - надо было во что бы то ни стало одержать победу, чтобы иметь шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков.

Однако же, у ЦСКА не вышло добиться победы над скромными австрийцами. Все решил шальной удар на 22-й минуте поединка - форвард "Вольфсберга" Визингер пробил издалека и попал под перекладину ворот Игоря Акинфеева. И до конца поединка россияне не смогли отыграть один мяч и свести поединок хотя бы вничью. Итог - поражение со счетом 0:1.

После этой неудачи московский клуб лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Матч последнего тура против загребского "Динамо" в Хорватии не имеет никакого смысла - встреча пройдет в следующий четверг. Теперь команда Виктора Ганчаренко сможет сосредоточиться на борьбе в чемпионате России по футболу.

По окончании встречи главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко сделал заявление по поводу, фактически, итогов выступления армейцев в еврокубках:

- Если ты не забиваешь в трёх домашних матчах, это не неудача, это какая-то катастрофа. Мы играли лучше, как нам казалось. По факту, мы никого лучше не играли. Одно дело создавать моменты, другое - их реализовывать. Наверное, неправильно сравнивать наше прошлогоднее участие в Лиге Европы и это. Там была менее длинная скамейка, поэтому ротацию было сложно производить. В этом году то, что не было подготовительного период, сказывается в ноябре - декабре.

Ближайшая встреч у ЦСКА намечена на 6 декабря. Армейцы на своем поле примут подмосковные "Химки".