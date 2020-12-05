Баллада об Андрюшеньке: Почему вороватый прораб оказался непотопляемым

Прораб Андрюшенька - местная знаменитость. Фото: Павел КЛОКОВ

Этой криминальной Санта-Барбаре уже три с половиной года. За это время много воды утекло. Сменились многие руководители, начиная от главы управы и заканчивая начальником местного отдела МВД с межрайонным прокурором. В России провели Чемпионат мира по футболу. В очередной раз выбрали Президента. Ввязались в пенсионную реформу. Столкнулись, как и многие другие страны, с пандемией коронавируса. И только у печально известного прораба Андрюшеньки Марченкова всё стабильно. Человек, обобравший полрайона Аэропорт в Москве, по-прежнему уверен в своей невиновности. И цепляется за любую возможность, чтобы его приговор, как минимум, смягчили, ну или, как максимум, отменили вовсе.

ОСТАП БЕНДЕР НОВОГО ТИПА

Наверняка многие помнят эту историю, но всё же вкратце напомним.

Прораб строительной бригады Андрей Марченков на улицу Пилота Нестерова свалился как снег на голову. И в частности на дом №7, где как раз накануне начался капитальный ремонт. Работал якобы на субподряде (не имея при этом строительной специальности) и за какие-то пару недель успел войти в доверие ко многим жителям. То сумку поможет донести. То комплимент женщине сделает. А то и вовсе просто помолчит, внимательно выслушав пенсионера.

Тут тебе и психология, и актёрство, и природный авантюризм.

Очень скоро перед прорабом открылись многие двери. В прямом смысле. В качестве желанного гостя он заходил в квартиры и, помимо дел по капремонту, предлагал свои частные услуги. Мол, руки растут из правильного места, могу и пол вытянуть, и потолки освежить, и обои поклеить. Как говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец. А если чего не умею, ребята помогут.

Отметим, что к этому моменту прораба практически все называли Андрюшенькой, потому как стал он для людей своим в доску. Разыгрывал целые спектакли. Перед одной жительницей однажды даже расплакался, заявив, что его бывшая жена с сыном бедствуют. Надо помочь кровиночке. А нечем. Вопреки заветам Станиславского, женщина поверила и побежала снимать с карточки пенсию (15 тыс руб).

Ну и по логике сюжета нетрудно догадаться, что на ремонт многие жители тоже согласились. Неужто наш Андрюшенька да обманет.

А тот действовал по накатанной проверенной схеме. Брал с хозяев определенную сумму денег, начинал показательный ремонт, бросал его на самых начальных стадиях, а деньги не возвращал. Жертвы бегом к участковому, а тот им в ответ:

- Не надо было связываться. В квартиру прораба пустили сами. Заплатили ему. Ремонт он начал. Уголовной составляющей нет.

Ну и вызвал Андрюшу к себе. Так, для порядку. Прораб явился. И тут же, не хуже Райкина, перевоплотился в несчастного работягу. Мол, так и так, начальник. «Хотел людям добро сделать. А они, вона, как. Кляузничать решили. Будет им ремонт, зуб даю. Только если они меня опять пустят в свои квартиры. А то ведь не пускают. Деньги обратно требуют. А где я их возьму? Когда я на них стройматериалов накупил...»

Сразу откроем маленький секрет. Ничего наш Андрюшка не покупал. А тырил цемент с побелкой у фирмы, на которую работал. Об этом «КП» рассказал рабочий Дмитрий Дьячук, приехавший в Москву на заработки из Ставрополья. Он тоже стал жертвой прораба. И не получил от Андрюши 30 тыс зарплатных рублей.

Но это всё мелочи по сравнению с остальными суммами.

Валентина Войцеховская (на фото) тоже купилась на Андрюшины сказки, но вместо дворца квартира превратилась в притон. Фото: Павел КЛОКОВ

УЩЕРБ БОЛЬШЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ

Да, сразу ответим на резонный вопрос, почему же жители пожелали вернуть деньги обратно и не захотели больше работать с Андрюшей. Да потому что оказался он некрасовским деревенским плотником, который «строил ложу - тяп да ляп». Такой ремонт, сказали жители, нам не нужен. Но и денег своих не вернули.

Ирина Чубрикова. Отдала Андрюше 440 тыс руб. Взяла с прораба расписку, которую позже приложат к уголовному делу. Андрей с друзьями ободрал в двушке обои, снял паркет, зачистил потолок, начал штукатурить... и пропал. Женщина звонила, ругалась, умоляла, нанимала юристов. В итоге подыскала других ремонтников, которые, по злой иронии судьбы, тоже оказались мошенниками (друзья, был бы я писателем, я бы книгу об этом написал, - прим. авт). Завершить ремонт кое-как удалось с третьей попытки.

Валентина Войцеховская. Вручила прорабу 420 тыс руб. Но перед этим заключив с ним договор. На всякие пожарные. Андрюшечка всё подписал и даже печать припёр, которую украл в конторе своего работодателя. Ну или взял на время. В результате жилье превратилось в блатхату. В ней поселились дружки прораба в количестве шести человек. Курили, пили, выясняли отношения. Поштукатуренные стены покрылись грибком и плесенью. Работы были приостановлены по желанию хозяйки. Незаконных постояльцев удалось выгнать. Однако денег нет до сих пор.

Дана, очаровательная девушка. Отдала Андрюшке 20 тыс руб. Это произошло в тот момент, когда в доме загорелась одна из квартир. Прибежавший к Дане прораб, выпучив глаза, заявил, что ему нужно дать взятку спасателям. Иначе будут проблемы. Девушка сжалилась и выручила знакомого.

Константин. Передал мошеннику 230 тыс руб. На стеклопакеты. Андрей видел заказчика почти каждый день и каждый раз божился, что всё будет. Окна, говорил он, уже куплены. Хранятся в надежном месте. Видимо, до сих пор... Константин, кстати, квартиру эту продал, рассказав «КП», что сделал это именно из-за ситуации с Андрюшей. Не хочет, чтобы о нем хоть что-то напоминало.

Продолжать список можно долго. Вплоть до Липецкой области, где наш герой несколько лет назад строил автомобильный завод. Строил-строил. А потом взял один млн рублей и свалил в Москву, оставив коллег без зарплаты. Или до города Щёлково, где Андрюшенька проходил службу (и там же официально прописан). После многочисленных публикаций в центральной прессе (а прораб гремел в своё время не хуже Баскова, впору было автографы раздавать) объявился его сослуживец, который заявил:

- А мне этот паршивец тоже должен. 800 тыс рублей. Исчез, редиска. Номера телефонов поменял. Я уже думал, его и в стране нет. А он, оказывается, интервью раздает.

Да, и «Комсомолке» тоже. В тот счастливый для нас день Андрей Марченков сообщил, что все эти жертвы так называемые - на самом деле, глупые люди. В ремонте ничего не понимают. Планка у них завышенная. Характер скверный.

- А если я что-то и должен, то обязательно верну, - буркнул напоследок Андрюша. - Буквально завтра.

Казалось бы, таких афер по стране тысячи. И те же СМИ миллион раз писали и пишут, что сразу отдавать ремонтникам крупные суммы нельзя (тем более, незнакомым). Делать это нужно частями, постепенно.

Однако тут интересно другое. Как бесстрашно Андрюша промышлял этими сделками. Сумма ущерба только в районе Аэропорт составила 2 млн 163 тыс руб. И при этом виновник торжества ни разу не скрывался от своих жертв. Вот в чем фокус. Встретит на улице Войцеховскую, например. Та руками сотрясает. А этот в ответ:

- Вы сами виноваты. Выгнали меня, а теперь ругаетесь. Так бы я всё обязательно доделал - было бы как в лучших домах Европы.

- Деньги верни, сволочь! - кричали ему жители.

- А нету, - реагировал Марченков.

Набрал также Андрюша долгов и у других рабочих, занимавшихся капремонтом на улице Пилота Нестерова. Те в один прекрасный момент хотели даже побить должника. Но после очередного Андрюшкиного представления в сотый раз поверили ему.

Из МВД и других ведомств приходили отписки.

«Состава преступления нет...» - «Подавайте гражданские иски...» - «Наймите адвоката»…

И, наконец, после того, как уже лично министр внутренних дел Колокольцев дал отмашку, Андрюшку два года назад посадили-таки в СИЗО. Через четыре месяца выпустили, взяли подписку о невыезде, потом опять посадили. Потом судили. И влепили семь лет колонии общего режима по статьям УК «кража» и «мошенничество» (позже прорабу удалось скостить полгода в районном суде, срок получился 6,5 лет).

Ни о каком раскаянии на заседаниях не шло даже речи. Марченков, поднабравший веса на нарах, во время последнего слова произнёс:

- Я-то, друзья, отсижу. Да только кто вам деньги вернет, если не я.

Пострадавшие пенсионерки чуть не расплакались от этих слов. Какой же трогательный юноша, этот Андрюшенька. Мошенник нового типа.

Вот так выглядит одна из квартир после ремонта Андрюши Марченкова, прораба из Смоленска. Фото: Павел КЛОКОВ

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СУД

Если вы подумали, что дело на этом кончилось и что наш герой поехал на Колыму золото добывать, нет, вы ошиблись. Накануне после Андрюшкиной апелляции коллегия Мосгорсуда отменила приговор, возвратив уголовное дело Савёловскому межрайонному прокурору. Узнав об этом, обманутые бабушки, так и не получившие от виновной стороны ни копейки, схватились за головы. И даже не потому, что Андрюшку могут выпустить. А потому, что опять им придется ходить на заседания, очные ставки... При том, что жертвы почти все 65 плюс. Пенсионерки с горем пополам уже и ремонт доделали, и про потерянные деньги почти забыли... И, можно сказать, успокоились. Но нет. На колу мочало, начинай сначала… (Ремонт, правда, не все доделали - одна женщина вместо этого всё это время выплачивала кредит за Андрюшу, который он оформил в «М-видео» без ее ведома).

- Отмену приговора объяснили тем, что он был составлен с нарушением уголовно-процессуального кодекса, - сообщили «Комсомолке» жители дома №7 по улице Пилота Нестерова. - Нам кажется, это формальная причина. И когда всё это кончится, совершенно непонятно. Народного артиста, простите, закрыли за несколько месяцев. А какого-то бомжа и мошенника, у которого и паспорта действующего не было, не могут посадить уже три года (следствие идет с января 2017-го, - прим. авт). Никто зла никому не желает. Просто уже сил нет ходить по этим судам. И отвечать на одни и те же вопросы. Андрюшенька обжился в московском СИЗО. И ему хорошо. День идет за полтора. Работать не надо. Кормят.

Жертвы мошенника даже подозревают, что у Марченкова имеется какая-то «крыша» в органах, иначе как объяснить такую тягомотину и лояльность судебной комиссии.

Некоторые Андрюшкины жертвы вообще «забили» на это дело, решив, что личное время дороже. А оно и, правда, утекает как песок.

- Мы же говорим, уже и начальника ОВД отправили на пенсию, который не хотел возбуждать дело, - рассказывают пострадавшие. - И межрайонный прокурор, благодаря которому дело всё-таки возбудили, тоже сложил полномочия. И участковый, который писал отказные, снял погоны и ушел в бизнес. Сменилось несколько глав района Аэропорт. А Андрюша всё пытается выскочить. У нас одно желание - лишь бы это всё поскорее закончилось. Ведь только заседаний суда было уже не один десяток. Получается так, что проще действительно махнуть рукой и забыть, чем мотаться по бесконечным заседаниям.

Меру пресечения для Андрея Марченкова в виде заключения под стражу Мосгорсуд оставил без изменений. Однако впереди опять доследование, районный суд, новый приговор, который Андрюшка наверняка обжалует. Замкнутый круг какой-то.

Остается бабушкам скинуться и дать взятку прорабу, чтобы тот уже, наконец, отстал от них и свалил жить на другой континент. Где-нибудь в Африке о нём ещё не слышали.

Прораб Андрюшенька - местная знаменитость. Фото: Павел КЛОКОВ

НУЖЕН ДОГОВОР СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ

- Увы, но подобные ситуации далеко не редкость, - сообщил «КП» адвокат Владимир Постанюк. - Чтобы их избежать, нужно обязательно заключать договор подряда. Где в письменном виде будут четко определены все условия, стоимость работ, сроки их выполнения и так далее. Там же следует прописать и виды ответственности за неисполнение обязательств. Без этого документа, если вдруг ремонтная бригада отказалась делать ремонт, остается два пути - досудебный и судебный. В первом случае надо отправить претензию подрядчику, причем почтой (конкретно Андрюшенька по адресу постоянной прописки не проживал, из-за чего местные судебные приставы в Подмосковье не смогли взыскать с него даже долги за коммуналку, - прим. авт). Если ответа не последует, обращаться в суд с иском о защите прав потребителей. Там пригодится всё. И расписка о получении денег, и фотографии ремонта, и показания свидетелей. В некоторых случаях даже без письменного договора судья может обязать горе-прораба вернуть вам деньги или устранить недостатки ремонта.

РАНЬШЕ ЗА ГОД УСПЕВАЛИ, А ТЕПЕРЬ ПЯТЬ ЛЕТ НУЖНО

- Есть ощущение, что в последнее время сильно замедлилось расследование и рассмотрение дел, - заметил в своем блоге руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. - Статистику посчитать сложно. Но уголовные дела, которые раньше завершались в течение года, сейчас длятся от трех до пяти лет. Есть масса примеров. Недавно осудили ярославских сотрудников ИК-1. Приговор первой инстанции вынесен спустя три с половиной года. Также я писал про решение по иску убитого в тюрьме чеченца - пять лет между событиями. И так далее. При этом все помнят, как по «московскому делу» (о беспорядках во время акций протеста, - прим. авт) полтора десятка человек прогнали с возбуждения дела до апелляции всего за пару месяцев. Это говорит о том, что длительность рассмотрения, как правило, штука искусственная. Хотят, гонят. Не хотят, не гонят. Осужденным силовикам дают возможность высидеть срок до приговора, а политическим наоборот заряжают конские сроки. Но я даже больше на обычные уголовки смотрю. У адвокатов дела длятся по пять лет. Возможно, им это удобно, если клиент платит помесячно. Но всё же тренд становится заметным.

НА ЗАМЕТКУ

Если перед вами нарисовался такой же Андрюшенька, попробуйте проверить его с помощью открытой базы Федеральной службы судебных приставов. На официальном сайте нужно ввести в строку поиска данные гражданина (ФИО и дату рождения), после чего будет видно, не должник ли он. В базе МВД точно также можно проверить, действителен ли паспорт, который вам показывают. А в мобильном приложении Get Contact вообще можно увидеть, как этого человека в своих смартфонах и с этим телефонным номером записали другие люди. Скажем, Андрюшенька в этом приложении значится как «кидок».

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