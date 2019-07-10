Прорабу Андрюшеньке, обобравшему пенсионерок на два миллиона рублей, дали семь лет колонии

Эта строительная сага продолжалась три года, с каждым днём обрастая все новыми подробностями и, главное, жертвами. Ее центральный герой - 34-летний прораб Андрей Марченков - умудрился войти в доверие чуть ли не всему дому номер 7 по улице Пилота Нестерова (район Аэропорт). Вёл себя очень любезно. Был обходителен и учтив. Бабушка с сумкой появится во дворе, обязательно поможет. А заодно внимательно выслушает все ее беды и несчастья. Хитрющий как Кашпировский.

Дошло до того, что к некоторым пенсионеркам стал заходить в квартиру без стука. А те и рады встречать Андрюшеньку (так его все называли). Мол, какой чаёк больше любишь, чёрный или зелёный. А будешь ли тортик? Как раз два кусочка осталось. Прораб румянится как барышня. Не знает, куда деться от скромности. Но от угощений не отказывается.

Через месяц его авторитет уже ни у кого вопросов не вызывал.

И пошёл наш Андрюшенька вразнос.

МОШЕННИК НА ДОВЕРИИ

Официально Андрей Марченков (уроженец города Смоленска) работал на субподряде и занимался капремонтом. А попутно - в качестве подработки - предлагал свои услуги местным жителям. Например, хозяйке двухкомнатной квартиры Ирине Чубриковой. Она уже давно собиралась выровнять пол, поменять обои, обновить потолок. Ну и согласилась. Дала прорабу 400 тысяч рублей. Тот даже расписку ей оставил - для спокойствия. Позвал товарищей и приступил к работе. Однако через несколько дней к ремонту остыл и приходить перестал. Чубрикова оказалась в жилище с ободранными обоями и раскуроченным полом. И без денег. На звонки Андрюша отвечал исправно. Говорил, что все будет. Надо только подождать. И дать ещё тыщ сорок - на входную дверь. Женщина снова купилась и вручила недостающую сумму. Прошло два года. Двери нет до сих пор.

Пенсионерка Ирина Чубрикова (на фото) стала одной из первых жертв Андрея Марченкова.Фото: Павел КЛОКОВ

Другая жертва - жительница того же дома Валентина Войцеховская. Она оказалась грамотной заказчицей и заключила с Андрюшенькой договор. Знакомый юрист посмотрел, сказал, что все правильно. После этого женщина передала прорабу 420 тысяч рублей. Схема та же самая. Ремонт аферист начал, причём очень бодро. Но вскоре достал волшебный посох и заморозил его. Валентина, приехав в свою квартиру, обнаружила в ней притон. Незнакомые люди шастали по комнатам с папиросой во рту. По углам, словно кегли в боулинге, красовались пустые бутылки. Штукатурка покрылась грибком и пришла в негодность. Творческий метод Андрюши отличался своей дерзостью. С одной стороны, он брал деньги и не возвращал их. С другой, ремонт был фактически начат.

- Я же никуда не убегаю, - говорил прораб местному участковому. - И скоро все закончу. Вот увидите.

Сотрудник полиции верил ему как брату.

А женщины от его услуг отказались и потребовали вернуть деньги. Но Андрюша сказал, что у него их нет. Якобы он одолжил их своей подрядной организации, которая делает капремонт. А та их не вернула.

В общем, жительницы окончательно поняли, что попали. А, по-русски говоря, влипли. И начали писать заявления во все инстанции. СМИ тоже подтянулись. Прошлись по Андрюше и в газетах, и на ТВ. Да только что толку. Номер «Комсомольской правды», где о нем была целая полоса, прораб повесил на стену в бытовке. И всем с гордостью показывал.

Кроме этих случаев, было полно других. Андрюша оказался отличным артистом, по которому не только тюрьма плачет, но и сцена драматического театра. Однажды он даже расплакался, встретив жительницу все того же 7-го дома Надежду Бойченко. Жизнь, говорит, собачья. Хоть в петлю лезь. Сыну от первого брака нужно помогать. Новая жена тоже беременна. А им даже еды не на что купить. Бойченко, недолго думая, пошла и сняла всю пенсию - 15 тысяч рублей. Андрюша взял их на недельку. Возвращает до сих пор.

Другая соседка дала ему в долг 100 тысяч рублей. Третья - 30 тысяч. Четвёртая - пять... И далее - по списку.

В подрядной организации, в которой он якобы работал, от Марченкова открестились. И даже наклеили во дворе несколько объявлений, в которых было сказано, что Андрюша у них не работает. И что он мошенник.

В итоге прораб задолжал уже два миллиона рублей. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, видимо, подивился его подвигам. И поручил своим сотрудникам довести это дело до конца. По справедливости.

Возбудили его по двум уголовным статьям - «мошенничество» и «кража».

«МЕНЯ ПОСАДЯТ, А КТО Ж ВАМ ДЕНЬГИ ВЕРНЁТ?»

Все это, конечно, изложено вкратце. Андрюшенька, на самом деле, достоин того, чтобы о нем написали криминальную повесть. Ведь это ж какое самообладание надо иметь, чтобы уже после СИЗО восседать на скамье подсудимых и, не моргая, говорить судье:

- Я ни в чем не виноват. Связался на свою голову с этими... Хотел помочь...

В изоляторе, кстати, Андрюшка уже второй раз. Сначала его задержали в январе 2018 года. Дело мучительно тянулось. Болото ширилось. И в сентябре судья его отпустила. По доброте душевной. Но только с условием, что Марченков будет являться в суд по первому вызову. Однако Андрюшенька плюнул на эти условия и все повестки выбрасывал в мусорку. Судья разозлилась и снова арестовала его (было это два месяца назад).

И вот - финальное заседание.

Андрюша слушает прокурора с такой уверенной ухмылкой, как будто его обвиняют в убийстве Джона Кеннеди. Кажется, обвинитель сейчас закончит и Марченков победно крикнет:

- Да я ещё тогда не родился!..

На другой скамье, перед судьей, сидят жертвы горе-прораба. Войцеховская, Чубрикова, Завражин (ему Андрюша должен 230 тысяч рублей), Лариса Р. (фамилию просила не называть - у неё ремонтник выкрал банковские карты, снял с них деньги и даже оформил кредит в «М-Видео»).

Свою вину Андрюшенька отрицает. Деньги тратил на стройматериалы.Фото: Павел КЛОКОВ

Свою вину, как мы уже сказали, Андрюшенька отрицает. Деньги тратил на стройматериалы. Все чеки передал в Следственный комитет.

- А нам-то почему их не показывал? - возмутились жертвы.

- Вы поймите, - реагировал Марченков. - Меня ведь сейчас посадят. Судья молоточком ударит и всё. Я отсижу, чего уж там. Только кто вам вернёт деньги? В тюрьме у меня сделать это не получится.

Адвокат Андрюши заметно скучал. В его глазах безнадеги было больше, чем песка в пустыне.

- Прошу учесть, - сказал он, - что у гражданина Марченкова есть несовершеннолетний сын, мать-инвалид и отец, пребывающий на пенсии.

Адвокат истцов в ответной реплике заметила, что прораб своего ребёнка даже на улице не узнает, потому что не видится с ним и алиментов не платит. Сын его прописан в Щелкове, как и сам папаша. Но фактически Андрюша там не бывает. Это создавало большие сложности во время следствия. Потому что найти его было трудно.

Ни о каком раскаянии перед оглашением приговора речи не было.

- Я смалодушничал, - говорил Андрюшенька. - Не надо было никому помогать. Занимался бы капремонтом и проблем не знал. А этим людям я сказал: не нравится выполненная работа, давайте посчитаем, разницу я вам верну - и разбежались. Нет, они решили дожать. Им всю сумму надо. А где я ее возьму, если стройматериалы куплены?

Один из рабочих, трудившихся под началом Марченкова, сообщил «КП», что все материалы Андрюша брал на месте - у подрядчиков. В попросту, воровал. Ну это так, к слову.

Ещё один пострадавший, который не участвовал в процессе, поведал, что в Липецкой области этот прораб тоже успел наследить. Там три года назад строили автомобильный завод. И среди прочих рабочих наш Андрюша. И вот в один прекрасный момент вместо того, чтобы раздать зарплату строителям, он взял билет на автобус и уехал в Москву. Больше его никто не видел.

На скамье, перед судьей, сидят жертвы горе-прораба.Фото: Павел КЛОКОВ

- Лично мне он задолжал 800 тысяч рублей, - сообщил источник. - Я его по телевизору сразу узнал. И опять - криминал.

Приговор судья зачитывала сорок минут. Гособвинитель просил назначить наказание в виде шести лет лишения свободы. Обычно дают меньше, чем просит прокурор. А тут - семь лет колонии общего режима.

Глаза Андрея Марченкова округлились. Не ожидал он такого. Все-таки никого не убивал. Судим не был. От следствия не скрывался (ну почти).

- Вам понятен приговор? - спросила судья.

- Да, - кивнул прораб.

Ухмылка с его лица куда-то исчезла.

Фактически ему предстоит отсидеть чуть больше шести лет (вычтут пребывание в СИЗО).

Кроме этого, все деньги, которые он задолжал своим жертвам, надлежит вернуть. Будут по крупицам вычитать из тюремной зарплаты.