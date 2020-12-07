Проверка на трезвость: Медсправка для водителей может подорожать в несколько раз и привести к росту заражений ковидом

Водители тут же ринулись в медконторы, чтобы успеть получить справки по старому образцу. Выстроились очереди Фото: Артем ЛЕНЦ

С 1 января вступит в силу новый порядок медосвидетельствования водителей. Их будут выборочно проверять на склонность к употреблению алкоголя и наркотиков. Это окончание (а может, и продолжение) той самой истории, в которую в прошлом году вмешался президент Путин.

Напомним, в апреле 2019 г. Минздрав выступил с инициативой проверять всех, кто получает водительские права, не наркоманы ли они, не алкоголики. Идея возмутила народ. Во-первых, почему это всех подряд нужно подозревать? А во-вторых, новый анализ влетал в копеечку.

Предлагалось сдавать два теста. Анализ мочи показывает, нет ли следов психотропных веществ, его стоимость до 3 тысяч рублей. И второй — анализ крови, показывающий зависимость от алкоголя, он мог дотянуть до 6 тысяч рублей.

Водители тут же ринулись в медконторы, чтобы успеть получить справки по старому образцу. Выстроились очереди. Хорошо, что тогда ковида еще не было — иначе вспышка эпидемии была бы гарантирована.

Вмешался президент Путин и осадил медиков.

- История со справками скандальная и тесно связана с другой — я имею в виду проверку правоохранительными органами в отношении главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна и определенной компании (в прессе упоминается ООО «Медиатрейд» - ред.), - сказал «КП» депутат Госдумы Владимир Лысаков. - Эта компания являлась эксклюзивным поставщиком оборудования для проведения анализов.

В новом виде в правилах уже нет нормы о поголовном прохождении контроля, это отдается на усмотрение врача.

- Лабораторные исследования могут быть назначены, если при осмотре и беседе у врача-нарколога возникнут подозрения, что у человека есть склонность к злоупотреблению, - уточнил Лысаков. - Хотя не очень понимаю, как он это определит. По внешнему виду и поведению? Но есть наркоманы и алкоголики, которые прекрасно выглядят и умеют себя вести.

Настороженность водительского сообщества вызывают и критерии — сколько нужно выпивать в неделю, чтобы тебе не дали права. Аналииз показывает регулярность употребления алкоголя. Но вопрос же и в дозе.

- Если нормальный здоровый мужчина по вечерам выпивает 50 граммов алкоголя, то я считаю, что это нормально, не ведет к зависимости и не делает его опасным на дороге, - продолжает Лысаков. - Но вдруг в результате анализа следы регулярного употребления незначительных доз алкоголя будут обнаружены, и человек попадет в «неблагонадежные»?

Непонятно и сколько будет стоить анализ в новой редакции.

- Вероятно, удорожание будет не таким сильным, как готовилось вначале — с учетом того, что по этому вопросу выступил президент, - предположил Лысаков. - Но точно можно сказать, что для тех, кто будет отправлен на дополнительные анализы, стоимость возрастет.

Еще более тревожные ожидания у вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

- Я бы назвал это тестом Франкенштейна, - скаазл он «КП». - Чиновники своими действиями вызвали к жизни чудовище. И подозреваю, что властям придется снова вмешаться, чтобы это остановить. В новой редакции сказано, что тест должны проходить не все, а только те, в отношении кого у врача возникнут подозрения. Но пусть это никого не обманывает. Если это приносит выгоду определенной корпорации и у корпорации есть связь с медицинским сообществом, то число «подозрительных» будет максимально велико. Вот спросит врач: «Вы употребляете алкоголь?». В 98% случаев процентов люди ответят утвердительно. Вот и повод для отправки на дополнительные анализы.

По словам Шапарина, это приведет к очередям в специализированные поликлиники.

- В прошлый раз это вызвало очереди, вызовет и в этот раз, - считает наш собеседник. - Конечно, это вызовет лавину заболевших, поскольку никакой социальной дистанции в очереди соблюдать невозможно.

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