Почему справки для водителей чуть не подорожали в 10 раз

Десятки тысяч автомобилистов штурмуют медицинские кабинеты, чтобы доказать, что они не алкоголики. С 22 ноября справки для получения автомобильных прав должны были резко взлететь в цене. В последний момент Минздрав отложил новой порядок медосмотра — чиновники еще раз его проанализируют.

«Комсомолка» разбиралась, в чем минусы чуть не вступившего в силу приказа, и есть ли в нем хоть какие-то плюсы.

Успеть до «черной пятницы»! Россияне выстроились в гигантские очереди за медсправками для водительских прав, чтобы успеть до повышения цен 00:00 00:00

1. Из-за чего такой ажиотаж?

С завтрашнего дня, 22 ноября должен был вступить в силу приказ Минздрава о новых правилах медосвидетельствования для получения или замены водительских прав. Если раньше достаточно было наведаться к наркологу и ответить на пару вопросов, то теперь водители обязаны сдавать анализы крови и мочи.

2. Что будут искать?

Анализ мочи покажет, употребляет ли человек наркотики. А в крови будут искать маркер CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин), который свидетельствует о хроническом злоупотреблении алкоголем.

3. В стране такая серьезная проблема с водителями-пьяницами?

В прошлом году в России 16,5 тысяч аварий случилось по вине нетрезвых за рулем. Это меньше 10% от общего числа ДТП с пострадавшими. По сравнению с 2017-м число пьяных аварий немного выросло — на 1,2%.

4. Сколько новые анализы будут стоить?

Исследование на CDT — штука дорогая. По сравнению с нынешними, цены на справку вырастут где-то в разы, а где-то в 10 раз и более. К тому же, делают его не моментально, так что в лабораторию придется наведаться минимум два раза.

В большинстве регионов анализ стоит 4-5 тысяч рублей, в Москве все 7-8 тысяч. И то, этот прейскурант лаборатории составляли, когда анализ проводился только по направлению от нарколога. Теперь же, когда он стал обязательным, можно не сомневаться, цены поднимут.

5. Кто на этом заработает?

В районной поликлинике анализ на CDT не сделают: нужно специально оборудование и реагенты к нему, все довольно недешевые. Так что дорога всем в специализированные медцентры.

- Лаборатории много на этом не заработают, - считает психиатр-нарколог Александр Ковтун. - Сам аппарат дорогой, делает его единственная фирма во Франции. Обучить персонал тоже непросто: поставщик один, значит, учиться нужно только у него. А еще обслуживание — все вместе выйдет в копеечку. Но много на этом не заработаешь: ведь каждому водителю такая справку нужна будет раз в 10 лет. Хорошо, если дорогое оборудование окупиться.

6. Можно ли обмануть систему?

Анализ крови подменить невозможно, а вот с мочой есть варианты. По правилам, сотрудник лаборатории, принимающий анализ, должен проверить по паспорту личность человека и обеспечить ему такие условия, в которых подмен пробы невозможен.

- Как это делать, в приказе Минздрава не написано. В идеале это происходит с открытой дверью в туалет под присмотром медработника, - рассказал «КП» Александр Ковтун. - Но на практике получается так, что нередко персонал не обучен и спокойно отпускает человека за закрытую дверь уборной. Подменить биологический материал в таких условиях достаточно просто. Наркоманы давно используют эту лазейку, чтобы проходить медкомиссии.

7. Пьяных за рулем теперь станет меньше?

Это сложный вопрос. С одной стороны, исследования показали, что анализ на CDT — самый достоверный показатель длительного злоупотребления алкоголем. С другой, у специалистов к нему все равно много вопросов. Этот маркер проявится в крови, если человек регулярно выпивал последние две недели. Причем не обязательно напивался, достаточно 40 граммов спирта в день — пара рюмок водки.

- Любой алкоголик хоть две недели в году ходит трезвым. За это время фермент как раз приходит в норму, - говорит Александр Ковтун. - Так что успешная сдача анализа никак не страхует государство от того, что этот человек сядет за руль.

8. Если я не злоупотребляю, сдам анализ без проблем?

Не факт. Специалисты спорят насчет маркера CDT — насколько уровень содержания в крови может быть обусловлен индивидуальными особенностями организма.

- Минздрав установил норму в 1,2% - это ниже фоновых показателей человека. Так у нас половину страны в алкоголики запишут, - возмущается вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

9. Из-за шумихи новые правила отменили?

Пока нет.

- С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию, - заявил замминистра Олег Салагай.

Теперь чиновники еще раз проанализируют порядок медосвидетельствования, который чуть было не сделали обязательным.

МНЕНИЕ

«Слава богу, в стране есть коррупция! И любой документ можно купить»

О скандальном нововведении в эфире радио «Комсомольская правда» высказался политолог Георгий БОВТ:

- У нас вообще-то смертность на дорогах уже снизилась: везде стоят камеры, асфальт более-менее ровный, да и сами автомобили стали безопасней. Но наше правительство любит доводить все до маразма. 5000 рублей - огромные деньги в регионах.

Георгий Бовт - про очереди в наркодиспансеры: Для регионов 5000 рублей за справку - это огромные деньги 00:00 00:00

Слава богу, в стране есть коррупция! Любую справку можно купить. Люди так и поступают, и правильно делают. Потому что все эти обследования абсолютно бесполезны — кроме проверки зрения. Ну вот прошел человек комиссию, следующая у него через 10 лет. А через 5 лет какая-то болезнь. Тут к каждому врача не приставишь. Человек сам для себя решает, садиться ли за руль. Думаю, через какое-то время власти, видя возмущение народа, придумают, как облегчить правила.

КОММЕНТАРИЙ МЕДИКОВ

Внедрение дорогого теста в довольно бедной стране - не очень продуманный шаг!

Профессор Высшей школы управления здравоохранения Сеченовского университета Артему Гилю :

- С алкоголиками все понятно, но правда ли что тест не сможет пройти человек, который, допустим после работы за ужином регулярно выпивает кружку пива или рюмку водки?

- В 2003 - 2010 годах международная группа ученых проводила исследование в городе Ижевске, выясняли уровень употребления алкоголя у мужчин трудоспособного возраста, - говорит Артем Юрьевич. - Добровольцы проходили опрос и сдавали различные анализы. Оказалось, тест на уровень CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина) срабатывает, если человек принимает не менее 40 граммов спирта, то есть примерно рюмку водки, ежедневно в течение последних 10 - 14 дней. Разовый прием алкоголя незадолго до тестирования не приводит к повышению CDT. Именно такой анализ сегодня используется во многих странах, как биомаркер хронического употребления алкоголя в достаточно больших количествах. Это может указывать на злоупотребление алкоголем и на хронический алкоголизм.

- Безопасность на дорогах это святое. Но насколько оправдано многократное повышение стоимости медосмотра? Многие считают, что тут дело не только в безопасности, но и в коммерческих интересах частных клиник.

- Мне достоверно неизвестно про лоббизм фирм-производителей тестов. Но такой сценарий исключить нельзя. Я думаю, внедрение очень дорогого теста в достаточно бедной стране вряд ли можно считать хорошо продуманным и оправданным шагом. Мне кажется, что к борьбе с пьянством за рулем следует подходить более системно. Тут надо применять весь спектр эффективных мер политики по контролю за потреблением алкоголя. Начиная от разумной акцизной политик, ограничения физической доступности алкоголя, снижения доступности алкоголя во времени и заканчивая более жестким регулированием и контролем суррогатного алкоголя. Это привело бы к общему снижению потребления алкоголя в том числе и водителями. Наркологическая служба могла бы взять лидерство в лоббировании этих мер, чего мы к сожалению не видим.