Чубайс сравнил Навального с Лениным: «Никакой адвокат, беспомощный экономист, но грубый полемист»

Свой ответ Чубайс озаглавил «юному ленинцу от старого комсомольца» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, назначенный недавно специальным представителем президента, вступил в заочную перепалку с Алексеем Навальным. Тот охарактеризовал «отца приватизации» «старым комсомольцем».

Свой ответ Чубайс озаглавил «юному ленинцу от старого комсомольца». В нем он сравнил Навального, как ни странно, с Владимиром Ленином. Впрочем, сам Чубайс объяснил свою аналогию. По его словам, вождь мирового пролетариата был помимо прочего «очень грубым полемистом».

- Ленин был совершенно никакой адвокат, абсолютно беспомощный экономист, довольно средний журналист, но беспредельно жестокий политик и очень грубый полемист. Если аргументы противника н получалось отразить логикой в очном споре, Ленин непременно переходил к оскорблениям и площадной брани, - написал Чубайс у себя в фейсбуке. – Мы как-то встречались в очной полемике с Навальным. Алексей был довольно боек, но не очень содержателен. Похоже, дело Ленина действительно живет.

Чубайс имеет в виду свои дебаты с оппозиционером, которые прошли в 2015 году. Спорили об эффективности госкорпорации «Роснано», а победила дружба – никакого голосования по итогам дебатов не проводили. Впрочем, по мнению большинства аналитиков, глава госкорпорации вполне может считать себя победителем в этом споре: он спокойно отражал все наскоки Навального, четко аргументируя свою позицию.

Напомним, на прошлой неделе Анатолия Чубайса отправили в отставку с поста главы «Роснано», которым он руководил без малого 12 лет. Впрочем, он недолго ходил без работы. Буквально через пару дней Владимир Путин подписал указ, которым назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями.