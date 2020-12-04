Чубайс расправит плечи? Чем будет заниматься «отец приватизации» на посту спецпредставителя президента

Анатолий Чубайс назначен на пост спецпредставителя президента Российской Федерации по связям с международными организациями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интрига о новой должности «отца приватизации», реформатора электроэнергетики и пропагандиста инноваций Анатолия Чубайса держалась недолго. В пятницу вечером на сайте Кремля появился Указ президента с его именем:

«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития».

Из этих строк простому человеку мало что понятно. Ну кроме того, что непотопляемый Чубайс снова при государственной должности. «Комсомольская правда» разбиралась, что значит новое назначение.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, новая должность не подразумевает включение Чубайса в штат сотрудников администрации главы государства. Значит, формально «отец приватизации» не будет госслужащим.

Сам Чубайс написал у себя в фейсбуке:

- Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично.

Кстати, стоит отметить, что такой должности раньше не было.

Многие аналитики полагают, что нынешнее назначение Чубайса – почетная пенсия. Ему не вверено никакого конкретного участка работы вроде Арктики или изменений климата, не выдана звучная должность министра, сенатора или полпреда. Так, нечто аморфное, неконкретное.

Но есть и другие мнения.

- Это однозначное повышение. Пенсионная должность у Чубайса как раз в «Роснано» была, где демиург, творивший в 90-е президентов, вынужден был с какими-то нанотрубками возиться, - считает основатель портала «Толкователь», историк Павел Пряников. – На новом месте Чубайс, возможно, займется выстраиванием отношений с демократической администрацией Джо Байдена. Понятно же, что надо как-то договариваться, при Обаме и Трампе уже столько дров наломали. А Чубайс, как яркий представитель российских либералов, имеет хорошие отношения с Демпартией США. Важно, что и у американцев нет на него аллергии. Наоборот, он олицетворяет рыночные реформы и демократическое крыло в России. Из такой когорты у нас мало кто и остался на вершинах власти.

Тот факт, что сам Чубайс не войдет в президентскую администрацию, тоже может свидетельствовать о его возвышении.

- Когда ты советник или помощник, нужно нести свои предложения сначала начальнику администрации или его первому заму, они ставят свою визу… Бюрократия, - рассуждает Пряников. – А будучи более свободным человеком, Чубайс, вполне вероятно, сможет контактировать напрямую с Путиным. Вот увидите, Чубайс еще расправит плечи.

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К личности Чубайса равнодушных нет. Его либо ненавидят, либо боготворят. Кто общался с АБЧ, как его называют коллеги, или слушал его выступления, часто подпадают под влияние его харизмы. Говорит Чубайс бодро, увлекательно, сыпет фактами, не прибегая к бумажке, и хлестко отвечает на любые вопросы, даже если речь идет о свойствах графеновых нанотрубок. Но многие считают, что бывший глава «Роснано» - мастер личного пиара и любит приукрашивать реальность в свою пользу (подробности).