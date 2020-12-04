Чем займется Анатолий Чубайс после увольнения из "Роснано": отец приватизации говорил о новом налоге на россиян

Экс-президент `Роснано`Анатолий Чубайс Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отставка Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано», которое он возглавлял последние 12 лет, породила целый вал слухов. Всем интересно, где теперь окажется непотопляемый чиновник, который аж с начала 90-х умудряется вызывать у народа сильные, чаще всего негативные, эмоции и при этом оставаться на вершине власти.

Одна из самых правдоподобных версий – Чубайса «бросят» на борьбу с изменением климата. Может показаться, что это больше похоже на почетную пенсию, все-таки реформатору уже 65 стукнуло. Но если углубиться в тему, окажется, что там есть простор для личности такого масштаба.

Чубайс уже высказывался по вопросам климата. Причем сравнительно недавно – в сентябре. Он сказал, что стране нужны жесткие правила по плате за выброс парниковых газов. Причем в выражениях Чубайс не стеснялся: законопроект, которые несколько лет путешествует по кабинетам правительственных чиновников, он назвал «беззубым» и заявил, что его нужно «выбросить в мусорное ведро». В общем, человек явно готов разработать новый налог – на выборы парниковых газов.

С одной стороны, Россию вынуждена сокращать выбросы углекислого газа по Парижскому соглашению, к которому присоединилась в прошлом году. С другой, по логике Чубайса, даже небольшая плата за выбросы в атмосферу заставит заводы задуматься над их сокращением и создаст спрос на энергоэффективные технологии. Вот вам и импульс для развития отечественной промышленности.

Идея, казалось бы, неплохая. Только вот если Чубайс и правда займется вопросами экологии и попытается провести углеродный закон, ему придется столкнуться не с расслабленными десятилетиями советской власти народом, а с капитанами бизнеса. Не секрет, что крупные производители выступают против нового налога. Говорят, будет только лишняя нагрузка на бизнес.

Правда, Евросоюз с 2023 года начнет брать особый налог с товаров с высоким углеродным следом. То ест чем больший вред нанесен атмосфере при создании того или иного продукта, тем больше придется заплатить, чтобы продавать его в Европе. А у российской продукции этот самый углеродный след очень даже большой. С учетом этого переброска на экологическую повестку матерого Чубайса выглядит логичным. Сейчас должность советника президента по вопросам изменения климата занимает Руслан Эдельгериев, бывший премьер-министр Чечни.

- Нужно написать жесткий закон, и если этого не сделать, то нас заставят платить в зарубежный бюджет, - говорил Чубайс в сентябре. - Альтернативы уже нет, работать над этим или нет. Есть только альтернатива - либо мы сами начнем работать, либо нас заставят.