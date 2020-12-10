Анджелина Джоли дала женщинам советы, как пережить новогодние праздники без насилия и нападений

Знаменитая голливудская актриса и мама шестерых детей Анджелина Джоли уже давно ратует за права женщин во всем мире и поддерживает программу ООН «16 дней активизма против гендерного насилия». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитая голливудская актриса и мама шестерых детей Анджелина Джоли уже давно ратует за права женщин во всем мире и поддерживает программу ООН «16 дней активизма против гендерного насилия».

На прошедшей в Сеуле международной конференции она произнесла речь, в которой предупредила женщин о всплеске сексуального насилия во время рождественских и новогодних праздников.

- Увы, но такова мировая статистика, - сообщила звезда Голливуда. – Новогодние каникулы могут стать тяжелыми для женщин, которые проживают с насильниками.

Джоли посоветовал им не молчать, найти людей, с которыми в случае ЧП можно быстро связаться.

- К примеру, вы можете со своими родственниками и друзьями договориться о кодовом слове, произнеся которое они сразу поймут, что вы попали в беду, - говорит актриса. – Нужно быть острожной. Потому что только вы знаете, на что способен человек, с которым вы вынуждены проживать.

Но в тоже время Джоли сказала, что, если верить статистике, то часто женщинам, попавшим в тяжелую ситуацию, помогают не родные, а незнакомые люди, ранее пережившие похожую историю.

По данным ООН, в мире около 200 миллионов женщин подвергаются сексуальному насилию. И только 40% из этого числа рассказывают кому-то о том, что с ними произошло.

- Если среди ваших знакомых есть люди, которые нуждаются в психологической помощи, то помогите им, не оставайтесь в стороне, - призывает голливудская красавица. - Дайте понять, что вы готовы помочь им. Отнеситесь к этому серьезно и поддержите их! Слушайте их. Не судите их.