2019-08-05T20:46:13+03:00
Звезды

"Нужно больше злых женщин": Анджелина Джоли сравнила себя с ведьмой

44-летняя актриса дала откровенное интервью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анджелина Джоли поделилась мыслями о современном мире и его проблемахАнджелина Джоли поделилась мыслями о современном мире и его проблемахФото: EAST NEWS
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Анджелина Джоли известна не только как замечательная актриса и многодетная мать. Голливудская знаменитость является послом доброй воли ООН и борется за права женщин во всем мире.

Анджелина Джоли поделилась мыслями о современном мире и его проблемах, а также о месте женщин в обществе. Артистка убеждена, что ко многим представительницам прекрасного пола сегодня относятся, как к салемским ведьмам, которых нещадно сжигали на кострах. Она восхищается теми, кто даже под страхом тюрьмы или смерти борется за свои права. Звезда не находит ничего постыдного в нежелании следовать правилам, которые мешают женскому и семейному счастью. "Если это зло, тогда миру нужно больше злых женщин. Они устали от несправедливости и насилия", - заявила 44-летняя актриса.

Джоли подчеркнула, что, если б она жила в те далекие времена, когда сильных женщин считали и называли ведьмами, то ее саму могли бы сжечь на костре. "Женщин могли обвинить в колдовстве за то, что они вели независимую сексуальную жизнь. За то, что высказывались на темы политики и религии или одевались не так, как все. Обвинения в колдовстве использовались для контроля над женщинами и в качестве способа заставить их молчать", - уверена мать шестерых детей.

Она также рассказала о том, как воспитывает своих дочерей - 14-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летнюю Вивьен. Энджи внушает девочкам, что внутренняя красота важнее внешней. "Я часто говорю своим дочкам, что самое важное - это развивать свой ум. Вы всегда можете выбрать красивое платье, но то, что вы надеваете, не имеет значения, если внутри у вас пустота", - цитирует ее Elle.

Звезда уверена, что влюбить в себя мужчину можно только будучи очень самодостаточной. "Нет ничего более привлекательного, можно даже сказать, очаровательного, чем независимая женщина с собственным мнением", - убеждена трижды разведенная актриса.

Анджелина Джоли: от бунтарки до настоящей леди.Анджелина Джоли - одна из «самых обожаемых женщин в мире». Как думаете, за что так любят актрису?

ИСТОЧНИК KP.RU

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