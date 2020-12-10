Положение о публичном Конкурсе «#ЯСуперЭко»

1.1. Организатором Конкурса является АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр.1; ответственный представитель Конкурса – редактор департамента мультимедийных и event-проектов АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Панина В.В., тел. +7 (495) 665-75-31 в партнерстве с АО «ДАНОН РОССИЯ», зарегистрированным по адресу: 127015, г. Москва, ул. Вятская 27, корп. 13-14.

1.2. Публичный Конкурс проводится Организатором и Партнером самостоятельно за счет собственных средств.

1.3. Публичный Конкурс проводится с целью:

• Привлечения внимания к осознанному потреблению;

• Увеличения знаний широкой аудитории о пользе осознанного потребления;

• Повышения узнаваемости продукции Компании Danone в экоупаковках;

• Привлечение внимания к медиаресурсам ИД «Комсомольская правда».

1.4. Публичный Конкурс проводится на русском языке.

1.5. Конкурс проводится на интернет-площадке: в социальной сети «Инстаграм» по ссылке https://www.instagram.com/yasupereco/ в рамках мультимедийного спецпроекта ИД «Комсомольская правда» - «Быть осознанным просто!». Аккаунт создан специально для проведения тематического конкурса с использованием масок onlinekpru.

1.6. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в Конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник Конкурса принимает в нем личное участие. Участником Конкурса может стать физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста и зарегистрированное на территории РФ.

2.3. Участник Конкурса обязан сообщить Организатору следующие данные: фамилию, имя, отчество, город проживания, адрес электронной почты, возраст, пол и номер контактного телефона. Паспортные данные, ИНН и данные свидетельства о пенсионном страховании участником Конкурса сообщаются Организатору по собственному желанию.

2.4. В случае объявления Участника Победителем, такой Участник обязан предоставить Организатору следующие документы в виде отсканированных копий:

Копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3);

Копия страницы паспорта, содержащей информацию о регистрации по месту жительства Победителя;

Копия Свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (ИНН), при наличии;

Копия страхового свидетельства пенсионного фонда (СНИЛС).

2.5. Участник Конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в Конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения Приза от Партнера.

2.6. Расходы на телефонные переговоры участника Конкурса, связанные с его регистрацией для участия в Конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организаторами не компенсируются (не возмещаются).

2.7. Лицо, принявшее участие в Конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных Организатору Конкурса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗАХ

3.1. Информация о призах содержится в разделе 4 настоящего Положения.

3.2. Главный приз и поощрительные призы вручаются по месту нахождения Организатора или путем доставки на адрес Победителя. Время вручения оговаривается с Победителем индивидуально.

3.3. Победитель Конкурса вправе получить призы не позднее 31.01.2021 г.

3.4. Срок хранения невостребованных призов до 31.01.2021 г.

3.5. Участник Конкурса, признанный Организатором Победителем, обязан подтвердить свою личность паспортом, получить призы лично. Для получения Приза Победитель обязан предъявить Организатору оригиналы документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Положения. Победитель Конкурса несет риск неполучения Приза в случае отсутствия у него оригиналов документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Положения, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности Организатором Конкурса.

4. УСЛОВИЯ (ОПИСАНИЕ) КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в период с 10 декабря 2020 года по 30 декабря 2020 года. Дата публикации итогов конкурса — 30 декабря 2020 г. Сроки Конкурса могут быть заменены в сторону увеличения или сокращения по решению Организатора или партнера.

4.2. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

- сделать селфи в маске экогероя (маски акреплены в «хаи лаи тах» в аккаунте конкурса @yasupereco)

- подписаться на аккаунт @zdorovaya.planeta

- разместить сториз или пост с личным эколаи фхаком и отметить аккаунты @zdorovaya.planeta и @yasupereco.

4.3. Подписываясь на аккаунты, размещая сториз и отправляя свои данные на страницу Конкурса, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных Организатору Конкурса с целью участия в Конкурсе.

4.4. Участник Конкурса подтверждает и гарантирует, что обладает всеми правами на присланные данные на Конкурс от его имени, и права третьих лиц не нарушены. В случае предъявления претензий к организаторам Конкурса в отношении неправомерного использования личных данных, предоставленных участником для участия в Конкурсе, участник самостоятельно несет полную ответственность по указанным претензиям.

4.5. Победители будут определены в прямом эфире с помощью рандомайзера: https://www.random.org

4.6. Размер и форма призов Победителю Конкурса.

Фонд Конкурса составляют следующие призы:

• Главный приз - смартфон iPhone 12 стоимостью 86 000 (восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, а также денежная часть приза в размере 44 154,00 руб.

Поощрительные призы:

• 10 эконаборов (экосумка, стакан, книга). Стоимость каждого набора не превышает сумму в размере 4 000 рублей.

4.7. Организатор Конкурса уплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в зависимости от стоимости приза из собственных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Участник согласен на удержание и перечисление денежной части Приза Организатором в полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается задолженность Участника перед бюджетом по уплате НДФЛ от получения приза первого уровня в полном объёме. Никаких иных налоговых обязанностей в связи с получением приза у Участника не возникает.

4.9. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится.

4.10. Призы не подлежат обмену и возврату.

4.11. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатели призов не могут осуществить их получение ввиду отсутствия необходимых документов или любых других причин, при условии выполнения Организатором своих обязанностей.

4.12. Все прочие расходы, связанные с получением Участниками призов, оплачиваются Участниками за собственный счет.

4.13. Невостребованные призы остаются в собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети интернет по адресу: https://www.kp.ru/daily/21712098/4336142/

5.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном Конкурсе.

5.3. Организаторы вправе организовать фото-видеосъемку победителей и участников Конкурса. Победитель Конкурса, согласившийся принять участие в фото-видеосъемке, тем самым дает согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организаторами Конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда». Участие победителя в фото-видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

5.4. Участники проекта предоставляют все необходимые права на использование присланных работ, созданных по заданиям проекта «#ЯсуперЭко», АО «ИД «Комсомольская правда», которое вправе использовать указанные материалы в коммерческих и некоммерческих целях любыми способами по своему усмотрению без ограничения срока и территории, при этом выплата дополнительных гонораров авторам не подразумевается. В том числе Организаторы проекта вправе использовать указанные выше материалы (воспроизводить любым способом) во всех своих СМИ, информационных выставках, в книгах, каталогах, сборниках, в публикациях редакционных материалов и т.д.

5.5. Организаторы Конкурса не вступают в переписку и переговоры с участниками Конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением.

5.6. Организатор не несет ответственность за технические сбои, в том числе за несвоевременную доставку/получение электронных сообщений, а также любые иные технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам, возникшие не по вине Организатора.

5.7. Все сообщения, отправленные Организатором на аккаунт Участника, считаются отправленными и полученными в момент отправки электронного сообщения от Организатора.