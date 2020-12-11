"Необычайно прекрасна": Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной

Андрей весь вечер не сводил влюбленных глаз с пассии. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной. Футболист не стеснялся демонстрировать чувства к своей пассии. Как давно у него роман с красавицей из Санкт-Петербурга, не известно.

Андрея Аршавина засняли в компании прекрасной брюнетки. Трогательным видео с дня рождения общих друзей поделилась Милана Тюльпанова. Бывшая жена Александра Кержакова рассказала, что избранницу Андрея зовут Татьяна Козырнова.

Андрей весь вечер не сводил влюбленных глаз с пассии. Она отвечала ему взаимностью. Новая избранница Аршавина не публикует совместных фото со знаменитым бойфрендом. Однако охотно делится пикантными подробностями их бурного романа.

"Мои любимый человек сказал мне сегодня: «Ты необычайно прекрасна». Что может быть лучше для девушки, чем услышать такой комплимент с утра пораньше, глядя в любящие глаза, которые точно никогда не врут. Потому что знают меня разной: веселой, вредной, доброй, взбалмошной, милой, капризной, искрящейся позитивом и грустящей из-за всякой ерунды. Эти глаза знают меня настоящую и принимают, такои какая я есть со всем спектром моих достоинств и индивидуальных особенностей", - написала Таня в блоге.

Отметим, не так давно Андрей Аршавин выиграл суд по алиментам на троих детей от Юлии Барановской. Раньше многодетному отцу приходилось отдавать ведущей половину всех своих заработков. Но поскольку в 2017 году у него родился четвертый ребенок - дочка Есения от Алисы Казьминой, Андрей получил право на перерасчет алиментов. К тому же его зарплата сейчас стала гораздо меньше. Потому платить, как раньше, по 300 тысяч на ребенка, у Аршавина нет возможности.