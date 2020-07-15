"Первую жену Юлю предпочел бы не видеть!": Андрей Аршавин нелестно высказался о Барановской

Скандальное расставание Андрея Аршавина и Юлии Барановской в 2013 году не обсуждал только ленивый. Футболист бросил беременную избранницу с двумя детьми и ушел к новой пассии Алисе Казьминой, которая родила от спортсмена дочку Но и с Алисой у многодетного отца не сложилось.

Долгие годы Андрей Аршавин не общался с детьми от Юлии Барановской. Но после развода с Алисой Казьминой он впервые вновь встретился с сыновьями и дочкой от первой возлюбленной. Сейчас дети часто проводят время со знаменитым отцом. А вот отношения Юлии и Андрея до сих пор остаются, мягко говоря, натянутыми. Футболист старается не встречаться с телеведущей. По его словам, ему неприятно общаться с бывшей женой.

"Я не видел своих старших детей шесть лет. С прошлого года я стал с ними встречаться периодически. Дочку младшую я не видел уже полтора года. Может быть, также придется ее не видеть очень долгое время. Но на это были объективные и субъективные причины", - цитирует его "Фонтанка.ру".

По его словам, дети от Барановской стали старше, потому он может с ними общаться напрямую. "Это облегчает задачу. Плюс я часто бываю в Москве, где они живут. А вот свою первую жену, Юлю, я видел один раз теперь уже за семь лет, и то случайно. Предпочел бы ее не видеть и в тот раз", - заявил футболист.

andrey.arshavin10 Лучшая тройка нападения!

Говоря о своем браке с Алисой Казьминой, Андрей отметил: "У меня никогда не было никаких проблем в общении с детьми, и даже не со своими. Даже маленькая дочка второй жены назвала меня папой. Я скучаю и по ней, и по старшему сыну второй жены, потому что у меня с ними тоже были отличные отношения".

Аршавин заметил, что какого-то укора со стороны детей не чувствует. Хотя и не скрывает, что иногда наследники невольно дают ему понять о былых обидах.

baranovskaya_tv Юлия Барановская с детьми от Андрея Аршавина

"Может быть, у них есть какие-то обиды, может быть, они что-то говорят маме, но вот так в лицо они мне никаких претензий не высказывали. Хотя я тут у Артема как-то спрашиваю: «Артем, а ты почему учишься до конца июня?». А он отвечает: «Пап, я так вообще-то с первого класса учусь». То есть в такой форме мне, конечно, прилетает, но в целом, я думаю, что у меня все нормально с детьми. Хоть я и не виделся с ними, какие-то звонки все равно были".

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году. В 2005 году на свет появился их первенец Артем. В 2008 девушка родила дочь Яну, а в 2012-м - сына Арсения. Рождение третьего ребенка Аршавин уже не застал, так как ушел от Юлии, когда она была беременна, к Алисе Казьминой. После разрыва с Барановской спортсмен не видел отпрысков без малого шесть лет. Она поведала о том, как объясняла детям, почему папа исчез: "Я им говорила: «Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить - это невозможно»".

kazmina_alisia__mb Алиса Казьмина

В начале 2019 года Андрей объявился и внезапно возобновил свое общение с отпрысками. Он как раз развелся с Алисой. Женщина родила от спортсмена дочь Есению. Однако вскоре Андрей ушел и от Алисы. В январе 2020 года Кузьмина жаловалась, что мама бывшего мужа потребовала от нее освободить квартиру в Санкт-Петербурге.