Вдова нигерийского принца из Череповца Наталия Веденина снова собралась замуж

Наталия получила предложение руки и сердца. Фото: Личный архив

Устаревший миф о том, что у женщины в возрасте мало шансов найти жениха, одним махом перечеркнула своим примером простая русская баба с двумя детьми на руках. За судьбой 53-летней Наталии Ведениной из Череповца уже несколько лет следит вся страна. Прославилась Наталия тем, что в 50 лет вышла замуж… за принца. Правда, он оказался из Нигерии и без сказочных богатств.

«С Пауленком я узнала, что такое любовь»

С молодым темнокожим парнем по имени Пауль Габриэль Сегун Аджайи Наталия познакомилась через интернет. Ради русской женщины Пауль переехал в российскую деревню. В 2013 году они сыграли две свадьбы - в Нигерии и в России. Пауль (Наталия называла его Пауленок) устроился работать в Череповце трактористом. В июле 2017 года у женщины родились сыновья-близнецы Дэвид и Даниил.

Семейное счастье рухнуло, когда в октябре 2018 года 33-летний муж скончался в ночном клубе: у него остановилось сердце. Женщина была убита горем. Говорила, что не хочет больше жить, что на этом свете ее держат только малыши.

В 50 лет Наталия вышла замуж за нигерийского принца Пауля. Но муж скоропостижно скончался в 33 года. Фото: Канал «Россия 1»

- Лишь в возрасте за полтинник рядом с Пауленком я поняла, что такое быть женщиной, - признавалась «КП» Наталия. - Первый раз вышла замуж в молодости, по сути, и не любила. Родила сына. Потом муж мне изменил, развелись. И дальше долгие годы жила одна, поднимала сына, работала. И только встреча с Пауленком дала мне настоящее женское счастье. Ради него с помощью ЭКО забеременела, родила малышей. После смерти Пауля я поняла, что ради детей должна научиться быть счастливой.

Орландо из Ганы

Справиться с горем помогла… новая любовь.

- Я продолжала страдать по Пауленку, заниматься детьми. А чтобы отвлечься от грустных мыслей, общалась в соцсетях с людьми, которые мне писали слова поддержки, - говорит сегодня Наталия. - Среди них был Орландо - полицейский из Ганы.

Ему оказалось тоже 33 года, как Пауленку. И он напоминал вдове погибшего молодого мужа. В прошлом году Наталия съездила к Орландо, познакомилась с ним и его семьей. Они провели вместе месяц.

- После поездки в Гану поняла, что беременна. Но, увы, случился выкидыш, - вздыхает Наталия.

Потом полицейский приехал к русской вдове в пригород Череповца. Они договорились, что в следующий приезд Орландо подадут заявление в загс и сыграют свадьбу. Мужчина хотел переехать насовсем в Россию, учил русский (с Натали они общались на английском с помощью интернет-переводчика). Планировали встретиться в мае этого года. Но начавшаяся пандемия нарушила все планы.

«Почему Пугачевой можно, а мне нет?»

Я связалась с Наталией, чтобы узнать, как они с Орландо пережили закрытие границ. Оказалось, затяжная разлука внесла охлаждение в их международный роман. Орландо стал реже выходить на связь. Наталия не навязывалась.

- Сейчас мы иногда переписываемся, но уже как друзья. А замуж за него - это уже неактуально.

- То есть вы снова одна?

- Ну почему же. У меня новая любовь! - огорошила меня Наталия. - Мой новый мужчина - Федор Поморов, мой Федушка из Новосибирска. Мы живем с ним семьей с лета. Познакомилась я с ним, как и с прежними моими мужчинами, через интернет. Федя давно был у меня в друзьях в соцсетях. Писал, что я ему нравлюсь. Но я смотрела, что он молоденький какой-то (избраннику 53-летней Наталии - 27 лет. - Ред.). Сомневалась. Когда он узнал, что с Орландо у меня не сложилось, написал: давай встретимся. Поскольку он долго меня добивался, я согласилась. Он приехал ко мне. Как увидела его - искра пробежала. Ну я же живой человек, соскучилась по мужской ласке… Оказалось, нам вместе очень хорошо. И уже через неделю мы решили жить вместе.

Сначала разница в возрасте меня смущала, а потом подумала: почему Пугачевой можно, а мне нет? И решила отдаться чувствам. Ради меня Федя бросил работу в Новосибирске. И с лета живет в моей квартире со мной.

Новый избранник Наталии Федор уже полюбил ее сыновей как своих собственных. Фото: Личный архив

- А кем он работал в Новосибирске?

- Кондуктором. Здесь пока трудно ему устроиться на работу.

- Не альфонс ли?

- Нет, что вы! Настоящий мужчина, каких мало. Ко мне приехал не с пустыми руками, имел сбережения. Я переживала, как мои трехлетние сыновья-шоколадки его примут. Но пацаны нормально к нему отнеслись. И Федюшка привык к моим близнецам. Мама его тоже нормально меня приняла, моих сыновей уже внуками называет. С деньгами у нас негусто, конечно. Экономим. Но главное - быть счастливой и дарить счастье. Дело у нас движется к свадьбе.

- Теперь вам придется к пластическому хирургу идти, чтобы молодиться?

- Нет, зачем?! Когда рядом молодой мужчина, молодеешь сама собой. Я тут покрасила брови, ноготочки, реснички.... А потом услышала от него: «Зачем? Я люблю тебя такую, какая ты есть». Говорит: ты всегда для меня молода и будешь такой, несмотря на цифры в паспорте.

Федя домосед, хозяйственный. Он не любит шумных, больших компаний в отличие от моего бывшего мужа Пауленка. Простой, хороший парень. Не принц, конечно. Но принцев на всех не напасешься.

КСТАТИ

На заработки от ток-шоу купила квартиру

- Вы не собираетесь бороться за наследство, оставшееся от бывшего мужа из Нигерии?

- Я отказалась от всего. Сама воспитаю малышей, справлюсь без помощи нигерийской родни. Тем более я уже для сыновей купила квартиру двухкомнатную. В своем же доме, в своем подъезде. Сделала евроремонт, и сейчас мы в ней живем. А ту, прежнюю мою, будем готовить под ремонт.

- Вы уже на пенсии (по инвалидности. - Ред.). Как же удалось на квартиру заработать?

- У меня материнский капитал был плюс съемки в ток-шоу. И понемногу на компьютере зарабатываю (Наталия оформляет рефераты для студентов. - Ред.). Все откладывала на счет. Оформила квартиру в долях, теперь она - собственность детей. Я хочу их обеспечить полностью. На каждого из них открыла счет, откладываю понемножку каждый месяц. Себе во многом отказываю, кроме любви!

- За сколько купили квартиру?

- Не скажу... Но для меня это дорого. Еще я вложила в нее 321 тысячу на ремонт. Я хоть и на пенсии, но руки и голова работают. Пока я в силах, буду зарабатывать для детей.

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