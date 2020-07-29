2020-07-29T12:18:10+03:00
В мире

Принц Уильям признался, что преподнес будущей жене странный подарок

Кейт Миддлтон до сих пор припоминает ему тот неудачный презент
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Принц Уильям c cупругой Кейт.Принц Уильям c cупругой Кейт.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британский принц Уильям признался, что в начале отношений с Кейт Миддлтон преподнес ей в подарок… бинокль.

«Я завернул его красиво. Подарок выглядел очень мило. Я пытался убедить себя в этом, говоря – это действительно потрясающе, с его помощью можно так далеко видеть! - рассказал принц на радио BBC. – Открыв подарок, Кейт посмотрела на меня у недоумением и удивленно промолвила: «Это бинокль?! Для чего он мне?».

Принц признался, что несмотря на то, что все это произошло много лет назад, когда он и Кейт учились в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, теперь уже жена и мать троих детей герцогиня Кембриджская до сих пор припоминает ему тот неудачный выбор.

Британские таблоиды сообщили, что на день рождения в этом году Кейт подарила Уильяму гравированные запонки, а также лично зажарила любимые мужем стейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Автоэксперт прокомментировал идею массового внедрения алкозамков в России
Джонни Деппа обвинили в женоненавистничестве
КНДР объявила высший уровень угрозы после сообщений о коронавирусе в стране
Украина пожаловалась Генсеку ООН на морской парад в Севастополе
Названы сферы, где зарплаты сократились сильнее всего
В Казахстане продлили карантин по коронавирусу "для закрепления положительных результатов"
Учитель назвала главный минус ограничений на выдачу книг 18+ в библиотеках
Зеленский заявил, что Украина будет делать все для соблюдения перемирия на Донбассе, но тут же пообещал ответный огонь
Насколько хватает иммунитета переболевших коронавирусом, рассказали разработчики вакцины
ВОЗ: новый тип коронавируса во Вьетнаме не вызывает опасений
Названы страны ЕС, готовые принять туристов из России
Какую маску лучше носить в жаркую погоду, рассказала врач-терапевт
На Филиппинах обнаружили высокопатогенный "птичий грипп": Это третий штамм вируса с пандемическим потенциалом
Слушание по делу Михаила Ефремова отложили на завтра
За месяц в Чувашии перечислили более 139 млн рублей на содержание 45 тысяч коров
В Совфеде назвали бредом утверждения, что Россия «распространяет» фейки о коронавирусе
Эксперт рассказала, изменятся ли из-за коронавируса правила этикета