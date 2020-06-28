Принц Уильям и Кейт Миддлтон называли принца Гарри марионеткой Меган Маркл

Когда в конце марта принц Гарри услышал в телефонной трубке встревоженный голос своего отца, он сразу понял - что-то не так.

35-летний герцог Сассекский, сбежавший вместе с супругой Меган Маркл из Британии сначала в Канаду, а затем в США, услышал страшную новость. 71-летний принц Чарльз сообщил, что результат его теста на коронавирус положительный.

«Гарри в тот момент осознал, что Чарльз и королева не будут рядом вечно. Самый большой страх для Гарри - быть не в Англии в тот момент, когда умрет его бабушка Елизавета II».

В последний день июня выходит в свет очередная книга, посвященная британской монаршей семье — «Война в королевской семье: история шокирующего разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров». В этот раз ее героями стали принц Гарри и Меган Маркл и принц Уильям и Кейт Миддлтон. Авторы Энди Тиллетт и Дилан Говард пытаются докопаться до истины - что стало причиной отказа герцогов Сассекских от звания членов британской королевской семьи.

Оказавшись в США и сидя в роскошном особняке в Лос-Анджелесе, принц Гарри погрузился в депрессию. Свое спасение он пытается найти в занятиях йогой. Но будучи за восемь тысяч километров от королевской семьи, Гарри чувствует вину перед родными за свое бегство в Штаты особенно сейчас, когда над миром по-прежнему висит угроза эпидемии коронавируса.

«Меган заверяет Гарри, что когда все устаканится, ему понравится их новая жизнь в Лос-Анджелесе. Она планирует совместный поход, рассказывает ему о местном клубе по игре в поло и о том, как Гарри полюбит серфинг», - пишут авторы, ссылаясь на источник в окружении герцогов Сассекских.

Отказ Гарри и Меган от звания членов королевской семьи, о котором стало известно в январе, не только расстроил королеву Елизавету II, но и усугубил и так непростые отношения между семьями двух братьев. Принц Уильям и Кейт Миддлтон негодовали, узнав о решении Гарри и Меган, поскольку из-за этого у них удвоилась «общественная нагрузка» - посещение официальных мероприятий.

«Они считают несправедливым, что Гарри и Меган могут наслаждаться тем, что являются частью королевской семьи, не прилагая никаких усилий, - говорится в книге. - Кейт в панике, не понимая, как она будет совмещать дополнительную нагрузку с семейными хлопотами.

Вместе с тем, Уильям и Кейт сразу поняли, с кем связался Гарри: 38-летняя Меган Маркл будет искусно манипулировать супругом, который известен как далеко не самый умный мужчина.

«Они уверены, что Меган обращается с Гарри, как с марионеткой, - считает еще один приближенный к королевской семье. - Они смирились, что Гарри потерян для их семейства на ближайшее время».

Близкие друзья Меган Маркл рассказали, что американская актриса никогда не планировала оставаться в Букингемском дворце. У нее изначально был план - вернуться в США.

«Меган всегда грезила собственным брендом - быть узнаваемой. Но не думаю, что она вышла за Гарри только из-за его фамилии и имиджа, хотя это, конечно, был решающий фактор», - констатируют близкие актрисы.

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