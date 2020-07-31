«Любовь по-турецки» до добра не доведет: венерологи призвали остерегаться половых контактов в Турции

Турция стала любимым местом россиян для курортных романов. Однако эксперты предостерегают: жаркие свидания могут существенно ухудшить здоровье туристов. Об этом журналистам Nation News рассказала директор «Женского медицинского центра» Татьяна Кузнецова.

Эксперт призвала россиян быть осторожными и избегать на отдыхе незащищенных половых контактов с турками. Она поведала о возможных крайне неприятных последствиях для организма после «насыщенного» отпуска.

Директор «Женского медицинского центра» рассказала о том, что клиентки, отдохнувшие в Турции, очень часто приезжают с половыми инфекциями или беременными.

Ее слова подтвердил и заведующий «Кожно-венерологического диспансера №1» Ильдар Файзуллин. Он пояснил, что составить точную статистику граждан РФ, заразившихся половыми инфекциями в Турции, сложно. Дело в том, что пациенты предпочитают скрывать причины, из-за которых у них возникли проблемы.

Ильдар Файзуллин еще раз напомнил россиянам, намеревающимся провести отпуск в Турции, о перечне ИППП, которые они могут получить, отдыхая в этой стране.

«Встречаются и хламидийные инфекции, микоплазменные, аногенитальные бородавки, генитальный герпес» – рассказал он

Заведующий «КВД №1» пояснил, что некоторые из перечисленных заболеваний успешно лечатся, однако с другими придется бороться на протяжении всей жизни.

Судя по официальным данным, в Турции проживает около 7 000 больных ВИЧ, более 1 000 из них больны СПИДом. Однако статистика неофициальных данных намного выше – более 15 000 человек являются носителями ВИЧ.

Председатель Координационного совета Всероссийского «Объединения людей, живущих с ВИЧ» отметил, что невысокое число ВИЧ-положительных в стране не говорит о том, что риск заражения минимален.

«Люди все взрослые должны понимать, что на курортных романах надо применять средства контрацепции и предохраняться», - напомнил он.

Несмотря на все опасности, которые подстерегают туристов в жаркой Турции (начиная от нового опасного коронавируса и заканчивая терроризмом), туристические операторы с прежним азартом стараются продать россиянам путевки на турецкие курорты.