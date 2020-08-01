Не хлеба, так зрелищ: как воспользоваться бесплатным интернетом от государства

Вы, может, и не заметили, а в России уже почти 4 месяца как бесплатный интернет. С 1 апреля стартовал проект «Доступный интернет», организовать который поручил президент страны. Планировалось, что эксперимент продлится до июля. Но учитывая, как критически важно стало присутствие онлайн, его продлили до конца года.

Уже есть первые итоги. Воспользовались «социальным проездным» по всемирной паутине за первые 2 месяца около 500 тысяч россиян. Наиболее востребованными у них оказались социальные сети.

Громко объявленный проект – дело, конечно, хорошее. Но сдавать модемы и роутеры в утиль рано. Бесплатный интернет у нас хоть и не в мышеловке, но предоставляется на определенных условиях. «Комсомолка» расспросила обо всех тонкостях эксперимента представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России – именно это ведомство отвечает за проект. Давайте разбираться.

Воспользовались «социальным проездным» по всемирной паутине за первые 2 месяца около 500 тысяч россиян.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как это все работает?

Есть несколько важных условий.

- На 1 апреля у вас должен был быть договор с оператором связи. Проще говоря, вы и до всякого социального, а его еще и так называют, интернета должны были наведываться во всемирную паутину. Важно, чтобы это был именно домашний, а не мобильный интернет.

- В эксперименте участвуют 5 крупнейших операторов страны: «Ростелеком», «МТС», «Мегафон», «Билайн» и «Эр-Телеком холдинг» (бренд «Дом.ру»). Вы должны быть клиентом одного из них.

- На счету должен быть нулевой баланс.

Итого, если вы не успели или забыли оплатить счет за интернет или, скажем, денег в обрез, без связи с внешним миром вы не останетесь. В этой ситуации и «проснется» доступный интернет.

Бесплатный интернет включается при нулевом балансе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как подключиться?

Это происходит автоматически. Когда оплаченный период по вашему тарифу заканчивается, на экране компьютера обычно появляется напоминание, что неплохо бы пополнить счет. Ну или сразу сайт вашего провайдера, где можно оплатить еще месяц. Теперь же можно будет зайти не только туда, но и на социально значимые сайты.

Что за социально значимые сайты?

В рамках «Доступного интернета» строго определен перечень сайтов куда можно заглянуть даже при нулевом балансе. Таких порталов много (см. КОНКРЕТНО), и среди них есть, пожалуй, все необходимое: от сайтов госорганов до соцсетей.

На этих сайтах будет доступно все, что и с обычным интернетом?

Не совсем.

- Сервисы, транслирующие видеоконтент, обязаны создать «облегченные» текстовые версии своих сайтов, на которых не будет возможности смотреть видео в прямом эфире, - объясняют в Минкомсвязи.

Это касается, например, телеканалов и радиостанций, чьи официальные страницы попали в перечень. Посмотреть или послушать там эфир не получится.

Наиболее востребованными оказались социальные сети.Фото: Анастасия Осипова

На какой скорости работает социальный интернет?

Тут тоже не все так благостно – на максимальной скорости никто загружать сайты и файлы не будет. Оператор вправе снизить скорость до 10 Мбит/с. Для понимания, неплохой скоростью для домашнего интернета считается 100 Мбит/с. Но и предлагаемый для социнтернета лимит – это не так уж мало. Для видеозвонка хватит 0,3 Мбит/с, чтобы проверить почту и сообщения в соцсетях – 2 Мбит/с. Придется подождать, пока странички загрузятся полностью, но жить можно.

Зато никакого ограничения по времени и монитора. Если скорость и список сайтов устраивают, можно пользоваться интернетом бесплатно довольно долго. Как именно долго – тут решать уже будет ваш интернет-провайдер. В договорах как правило прописано, после какого срока без оплаты со стороны абонента можно разорвать договор.

Что если миллионы пересядут на социальный интернет? Это будут оплачивать другие пользователи за счет роста тарифов?

Когда еще только шло обсуждение проекта, интернет-провайдеры требовали компенсаций из бюджета. Но удалось договориться обойтись без лишних трат. За ростом тарифов следит Федеральная антимонопольная служба, и каждое повышение операторам нужно будет обосновывать.

- Да, этот сервис востребован, но какого-то гигантского объема бесплатного трафика мы не видим. То есть неправильно было бы утверждать, что абоненты массово переходят на социальный интернет, - заявил министр Максут Шадаев. – Для людей это просто способ получить доступ к важным сайтам, когда нет времени или возможности оплатить полноценный доступ. Страхи некоторых операторов, что абоненты массово уйдут в бесплатный доступ, не оправдались.

С бесплатным интернетом доступны не все сайты.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Каждый сайт, куда можно зайти бесплатно, указан в приказе министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В текущей версии перечня таких порталов 371 – перечислять их все никакой газеты не хватит.

Сайты разделены на тематические группы:

- государственные органы и сервисы (том числе портал «Госуслуги»)

- социальные сети («ВКонтакте» и «Одноклассники»)

- электронная почта, мессенджеры и облачное хранилище

- поиск

- погода

- онлайн медиа и новостные агрегаторы (тут есть и наш сайт kp.ru)

- карты, транспорт

- авто

- культура, литература, искусство

- образование и обучение

- здоровье и здоровый образ жизни

- наука

- спорт

- справочные системы

- финансы

- доставка

- агрегаторы и маркетплейсы (онлайн-магазины, если по-простому)

- социальные и волонтерские сервисы

- работа и карьера