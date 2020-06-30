2020-06-30T19:21:17+03:00
Общество

Бесплатный доступу к социально значимым интернет-ресурсам продлили на полгода

Список ресурсов, участвующих в проекте, будет корректироваться
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бесплатный доступу к социально значимым интернет-ресурсам продлили на полгодаБесплатный доступу к социально значимым интернет-ресурсам продлили на полгодаФото: REUTERS
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Минкомсвязь приняло решение продлить на полгода, до 31 декабря, эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Министр отметил, что в процессе будет корректироваться и список социально значимых сайтов, участвующих в проекте. Комментируя вопрос, будет ли включен в эксперимент бесплатный доступ через мобильный интернет, глава Минкомсвязи заявил – «Нет, я думаю, что пока нет»

Напомним, с инициативой создания бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам выступил президенту России Владимиру Путину.

Эксперимент по проекту, получившему название «Доступный интернет», Минкомсвязь должна была проводить с 1 апреля по 1 июля. Проект, в перечне которого содержится 371 ресурс, пока распространяется только на домашний интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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