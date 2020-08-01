2020-08-01T13:02:38+03:00
В мире

В США арестован подросток, взломавший Твиттеры Илона Маска и Барака Обамы

Обвинения во взломе и мошенничестве предъявлены трем участникам хакерской атаки
Алексей ОСИПОВ
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Именно 17-летний Кларк, по мнению следователей, был вдохновителем и организатором преступления. Юные хакеры получили 415 переводов в биткоинах на общую сумму в $117 тысяч.Именно 17-летний Кларк, по мнению следователей, был вдохновителем и организатором преступления. Юные хакеры получили 415 переводов в биткоинах на общую сумму в $117 тысяч.Фото: REUTERS
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Три человека задержаны и обвинены в хакерском взломе VIP-аккаунтов в социальной сети Twitter, произошедшей в начале июля.

Тогда на Твиттер-страницах многих известных людей, таких как Барак Обама, Джо Байден и Илон Маск, появились сообщения, предлагавшие от имени этих людей осуществить переводы в биткоинах на предвыборные кампании или благотворительные цели.

Как выяснили американские следователи, группы хакеров состояла из трех человек – 19-летнего британца Мейсона Шеппарда и двух американцев – 22-летнего жителя Орландо Нимы Фазели и 17-летнего Грэма Кларка из Тампы.

Именно 17-летний Кларк, по мнению следователей, был вдохновителем и организатором преступления. Юные хакеры получили 415 переводов в биткоинах на общую сумму в $117 тысяч.

Несовершеннолетнего Кларка уже задержали, и законы Флориды, на территории которой расположена Тампа, обеспечивают прокурорам больше возможностей для наказания несовершеннолетнего за подобные преступления, нежели законы других американских штатов. Кларку грозит до 4 лет тюрьмы и миллионный штраф.

Прокурор Дэвид Андерсон заявил: «В хакерских сообществах существует ложное мнение, что подобные атаки могут осуществляться анонимно и без последствий. Наши действия показывают, что это мнение действительно ложное».

ИСТОЧНИК KP.RU

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