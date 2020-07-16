2020-07-16T00:37:36+03:00
В мире

Хакеры взломали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Чанпэн Чжао в Twitter

На страницах миллионеров появилось сообщение о раздаче 5000 биткоинов [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Чанпэн ЧжаоНеизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Чанпэн ЧжаоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В среду, 15 июля, пользователи Twitter были поражены «аукционом невиданной щедрости»: на страницах самых знаменитых миллионеров мира – создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и главы криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао появились сообщения о раздаче пяти тысяч биткоинов. Желающим их получить нужно было только пройти по ссылке или в ближайшие полчаса отправить некоторую сумму на указанные кошельки, чтобы получить в два раза больше.

Вскоре, правда, выяснилось, что это неправда, аккаунты богачей взломали хакеры, они же и разместили в их микроблогах заманчивые объявления.

Сообщение от имени Билла Гейтса на его странице в Twitter

Сообщение от имени Билла Гейтса на его странице в Twitter

Специалисты Twitter уже исправили недоразумение, администрация социальной сети удалила все фейковые сообщения и вернула взломанные страницы под контроль их законных владельцев.

Сообщение в «Твиттере» Илона Маска

Сообщение в «Твиттере» Илона Маска

Напомним, как писал сайт kp.ru, около года назад неизвестные хакеры взломали аккаунт одного из основателей соцсети Twitter и гендиректора одноименной компании Джека Дорси, разместив на его страницы оскорбительные сообщения расистского содержания и угрозы взорвать штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 185 тысяч случаев заражения коронавирусом
Хакеры взломали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Чанпэн Чжао в Twitter
За сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом
Россия призвала Грузию прекратить провокации и начать диалог
Президент Бразилии сообщил, что его повторный тест на коронавирус тоже положительный
Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира
Северное сияние и комету запечатлели на одном кадре
Разведывательный дрон ВВС США засекли у границ России
Масочный режим в парках Подмосковья отменят с 16 июля 2020 года
Nord Stream 2 ответила на угрозы США ввести санкции
В Бристоле установили скульптуру активистке движения Black Lives Matter
Диетолог раскритиковала опасный способ быстрого похудения
В России предложили создать реестр должников по алиментам
Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу
Бразильские археологи нашли лапу динозавра возрастом 115 миллионов лет
Леонид Федун: "Предлагаю организовать хэштег "судите Спартак как Зенит"
Госдеп США может ввести санкции против российских трубопроводов в будущем
Кабмин предложил продлить сроки по программе tax free для иностранцев
Итог матча Спартак - Ахмат 15 июля 2020: москвичи выиграли 3:0, прервав серию из пяти матчей без побед
Белоруссия отменила карантин для туристов из России
Меган Маркл намекнула на реальную причину ухода из королевской семьи
Помпео отказался говорить на тему санкций против Анкары из-за смены статуса Святой Софии
Богатейший индиец обогнал Илона Маска в списке миллиардеров
ЦБ предупредил россиян о возможном росте цен в сфере услуг
Центробанк определил уровень сокращения экономики России