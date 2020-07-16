Хакеры взломали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Чанпэн Чжао в Twitter

16 Июль 2020 2020-07-16T00:37:36+03:00

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В среду, 15 июля, пользователи Twitter были поражены «аукционом невиданной щедрости»: на страницах самых знаменитых миллионеров мира – создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и главы криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао появились сообщения о раздаче пяти тысяч биткоинов. Желающим их получить нужно было только пройти по ссылке или в ближайшие полчаса отправить некоторую сумму на указанные кошельки, чтобы получить в два раза больше.

Вскоре, правда, выяснилось, что это неправда, аккаунты богачей взломали хакеры, они же и разместили в их микроблогах заманчивые объявления.

Сообщение от имени Билла Гейтса на его странице в Twitter

Специалисты Twitter уже исправили недоразумение, администрация социальной сети удалила все фейковые сообщения и вернула взломанные страницы под контроль их законных владельцев.

Сообщение в «Твиттере» Илона Маска

Напомним, как писал сайт kp.ru, около года назад неизвестные хакеры взломали аккаунт одного из основателей соцсети Twitter и гендиректора одноименной компании Джека Дорси, разместив на его страницы оскорбительные сообщения расистского содержания и угрозы взорвать штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско.

ИСТОЧНИК KP.RU