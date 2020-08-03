Анекдоты: Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой кто-то умер
Знаете ли вы, что на Рублевском шоссе в гололед дороги не только посыпают солью, но и поливают текилой?
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Оптимисты уверены, что счастье есть, пессимисты - что счастья нет, а реалисты знают, что на советах, как стать счастливым, можно хорошо заработать.
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Женитьба лишила меня простых холостяцких радостей.
Например, найти в пододеяльнике пряник.
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- Дорогой! Смотри, какое колечко! Какое миленькое колечко! Купи, купи, купи! Ну купи, купи!
- Ла-а-адно!.. Девушка, дайте это кольцо с творогом и бутылку пива!
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Маленькие хитрости. Если у вас на работе нет друзей, выберите самых талантливых сотрудников и начните над ними издеваться. Друзья не замедлят появиться.
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Интересно, а сборную России по танковому биатлону на слушания в ВАДА вызывать будут?
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За нарушение режима самоизоляции граждан обязали самооштрафовываться. Самооштрафовывание производится так: из одного кармана достать деньги, громко сказать: «Я самооштрафован!» - и переложить деньги себе в другой карман.
ИСТОЧНИК KP.RU