2020-08-02T20:44:07+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой кто-то умер

Лучшие анекдоты дня, 3 августа 2020 года
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Знаете ли вы, что на Рублевском шоссе в гололед дороги не только посыпают солью, но и поливают текилой?

* * *

Оптимисты уверены, что счастье есть, пессимисты - что счастья нет, а реалисты знают, что на советах, как стать счастливым, можно хорошо заработать.

* * *

Женитьба лишила меня простых холостяцких радостей.

Например, найти в пододеяльнике пряник.

* * *

- Дорогой! Смотри, какое колечко! Какое миленькое колечко! Купи, купи, купи! Ну купи, купи!

- Ла-а-адно!.. Девушка, дайте это кольцо с творогом и бутылку пива!

* * *

Маленькие хитрости. Если у вас на работе нет друзей, выберите самых талантливых сотрудников и начните над ними издеваться. Друзья не замедлят появиться.

* * *

Интересно, а сборную России по танковому биатлону на слушания в ВАДА вызывать будут?

* * *

За нарушение режима самоизоляции граждан обязали самооштрафовываться. Самооштрафовывание производится так: из одного кармана достать деньги, громко сказать: «Я самооштрафован!» - и переложить деньги себе в другой карман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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