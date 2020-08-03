2020-08-03T15:45:08+03:00
Экономика

Еда, игрушки, микрозаймы: на что россияне потратили единовременные «детские» пособия

Социологи выяснили, как большинство граждан распорядилось деньгами, полученными от государства на поддержку семей во время пандемии
Владимир НИКОЛАЕВ
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Социологи выяснили, как большинство граждан распорядилось деньгами, полученными от государства на поддержку семей во время пандемииСоциологи выяснили, как большинство граждан распорядилось деньгами, полученными от государства на поддержку семей во время пандемииФото: Shutterstock
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Помните, в мае и июне президент Владимир Путин подписал указы о единовременных выплатах на каждого ребенка до 16 лет — по 10 тыс руб на человека. А еще были пособия на детей до 3 лет — по 5 тыс. в месяц с апреля по июнь.

И вот вопрос — на что же родители потратили эти деньги? Как выяснил обучающий портал Novakid, большинство семей израсходовали государственную помощь по назначению — на детей. 40% родителей потратили ее на еду, одежду и игрушки, 15% отложили на школьные расходы, 14% — на электронную технику, 12% — на услуги репетиторов, секции и кружки, 7% — на путешествия по России и по 6% — на медицинские услуги и спорттовары, сообщили «КП» в пресс-службе портала. Уточнив при этом, что 27% опрошенных сознались - детские деньги потратили на себя.

А несколько дней назад платежный сервис CloudPayments зафиксировал рост возвратов по микрокредитам — причем даты совпадали с получением «детских» пособий. Получается, что мамы-папы не на детей тратили целевые деньги, а на расплату по своим долгам?

- Я видел это исследование, но наша организация какого-то ощутимого возврата долгов не заметила, - сказал «КП» сооснователь сервиса онлайн-микрофинасирования Webbankir Андрей Пономарев. - Что касается моральной стороны дела, то конечно, целевые «детские» деньги на детей должны и тратиться. Но механизм контроля за этим достаточно сложен. С другой стороны, вполне может быть, что микрокредит был взят на какие-то вещи для ребенка или образовательные услуги. В этом случае возврат денег по кредиту вполне можно считать целевым расходованием средств.

Путин о мерах поддержки семей с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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