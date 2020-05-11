Важное из обращения Путина: нерабочие дни с 12 мая отменены, пособия на детей - 10 тысяч рублей и личная проверка зарплаты врачей

КАНИКУЛЫ СОЗДАЛИ РЕЗЕРВ

Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации в стране объявил об окончании периода нерабочих дней для всей страны. Но перед этим президент подвел итог шестинедельных «каникул».

- В каждом регионе страны есть готовность, все необходимое для того, чтобы оказывать людям с тяжелыми осложнениями специализированную, в том числе, реанимационную помощь.

- Число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений коронавируса, возросло в стране с 29 тысяч до 130 тысяч.

- Сформирован запас оборудования и техники, в том числе резерв аппаратов искусственной вентиляции легких.

- Слава Богу, конечно, что созданный резерв не востребован в полном объеме, задействована лишь его незначительная часть, - сказал глава государства.

С 12 МАЯ - НА РАБОТУ

После этого Путин перешел к той части, которую ждала вся страна.

- С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается, - объявил Путин. - Все принятые меры, о которых я сказал выше, позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией, к началу поэтапного выхода из режимов ограничений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778489" frameborder="0"></iframe> Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается.

Правда, излишне радоваться этому пока не стоит.

- У этого периода есть принципиальные особенности, - предупредил президент. - Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным, нужно желать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничения должны проходить при строгом соблюдении всех условий санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей. У нас большая страна, эпидемиологическая ситуация в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор, а на предстоящем этапе надо действовать еще более тонко, внимательно, нельзя руководствоваться общей калькой.

ЧТО СКАЗАЛ ПУТИН

- До полного выхода из режима ограничений санитарные требования должны быть сохранены.

- Исключены любые массовые мероприятия.

- Возобновление работы отдельных сфер - промышленности, услуг, образования - отдается на рассмотрение региональным властям.

- Будет сохранен режим повышенной безопасности для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

К последним глава государства обратился лично.

- Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками, - сказал Путин. - Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса.

КОМПЕНСАЦИЯ ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ

Вторая часть совещания была посвящена другой огромной проблеме - подъему экономики после окончания эпидемии.

- После 12 мая везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, а это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых, - поручил президент. - При этом у руководителей регионов с учётом ситуации на местах остаётся право по согласованию с правительством Российской Федерации ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий. Если такое решение принято, за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата. Это принципиальное требование. Поручаю главам регионов держать этот вопрос на контроле.

Еще один важный момент касался предприятий, не попавших в перечень пострадавших отраслей.

- Если руководители регионов будут вынуждены принимать решение о приостановке деятельности таких предприятий, они должны будут предусмотреть свои инструменты поддержки таких компаний, - подчеркнул Путин.

ПРОЙТИ МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ

Президент потребовал от глав регионов тщательно взвешивать свои шаги.

- Это должны быть детально просчитанные решения, - сказал он. - Опасно безрассудно забегать вперёд. Но и сидеть сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой.

Путин отметил, что принятых мер поддержки бизнеса и населения в нынешней ситуации недостаточно, и озвучил новые.

- На каждого несовершеннолетнего будет выплачено по 10 тысяч рублей. Президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778490" frameborder="0"></iframe> Путин о мерах поддержки семей с детьми.

В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов российских детей. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки. По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по ½ прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребёнка, далее – ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка их семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребёнка.

- Зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям по 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счёт государства. Президент вводит новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

- Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены. Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная президентом отмена налоговых выплат за исключением НДС и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам. Мера затронет около 1,5 млн предприятий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778491" frameborder="0"></iframe> Путин о поддержке малых и средних предприятий.

- Самозанятые граждане получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Граждане России, которые официально получили статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход, по решению президента получат выплаченные в 2019 году деньги обратно. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ МЕДИКАМ

Президент обратил внимание глав регионов, что положенные выплаты за работу с коронавирусными пациентами получили меньше половины медиков.

- По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах, а получили их на руки 56 тысяч человек, это меньше половины из числа медработников, которым начислили такие выплаты, а все средства на апрельские выплаты в регион уже поступили- возмутился Путин. - Поручаю наладить работу, чтобы до 15 мая все медработники получили положенные им апрельские выплаты, а правительству и Минздраву организовать здесь координацию и постоянный мониторин. Прошу иметь ввиду, я лично проверю положение дел по этому вопросу в каждом регионе России.