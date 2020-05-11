Единоразовые выплаты на детей в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

11 Май 2020 2020-05-11T17:54:23+03:00

Рассказываем, как получить единоразовые выплаты на детей в 2020 году

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Президент России Владимир Путин заявил о новых единовременных выплатах семьям с детьми в 10 тысяч рублей. Они призваны помочь россиянам пережить вызванный коронавирусом кризис. Разбираемся, кто сможет рассчитывать на единоразовые выплаты на детей в 2020 году, и когда люди получат деньги.

Сколько заплатят?

Размер выплат определен четко – 10 тысяч рублей на ребенка. Если в семье двое детей, она получит 20 тысяч, если трое – 30. И так далее.

Кому положены выплаты?

Тут тоже все довольно просто. Неважен доход или право на материнский капитал. Главное и единственное условие – наличие детей. Выплаты получат семьи с несовершеннолетними от 3 до 15 лет включительно. Это значит, что если ребенку 15 лет, ему положены 10 тысяч. А если уже исполнилось 16, даже если недавно, его при расчете помощи учитывать не будут.

Важный момент. Если подростку исполнилось 16, шанс на выплату остается. Нужно, чтобы день рождение от отпраздновал до 1 июля 2020 года.

Есть и формальные критерии. Деньги положены гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ, чьи дети также являются гражданами РФ.

Как оформить помощь?

Владимир Путин особо подчеркнул, что все формальности, связанные с выплатами, для людей должны быть максимально облегчены.

- Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли решение: для получения единовременной помощи не вводить формальных критериев, - заявил глава государства. – Условие только одно – помощь должны получить все, кто в ней нуждается. Каждая российская семья, в которой растут дети с 3 до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи.

Проще всего оформить документы дистанционно – с помощью портала Госуслуги. Если же нет возможности выйти в интернет, родителям помогут в ближайшем отделении Пенсионного фонда.

Когда придут деньги?

Выплаты начнут осуществлять с 1 июня 2020 года. А начинать оформление можно уже с 12 мая.

Выплаты предусмотрены Указом президента № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», опубликованном на официальном сайте Кремля.

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ИСТОЧНИК KP.RU