Полнолуние 3 августа 2020 года: прямая онлайн-трансляция восхождения "Осетровой Луны"

В начале августа текущего года жителей Земли ожидает последнее летнее полнолуние. Поистине красивым зрелищем в небе можно будет насладиться в понедельник, 3 августа, в 18:57 по московскому времени. Естественный спутник нашей планеты будет находиться в 12 градусе Водолея.

Кроме того, в этот понедельник прекрасное небесное явление будут наблюдать жители Парижа. Примерно в 22:30 по столичному времени сайт kp.ru проведет прямую онлайн-трансляцию восхождения "Осетровой луны" над столице франции.

Восход «Осетровой луны» над Парижем.Парижане наслаждаются красивым зрелищем в ночном небе полнолунием, которое называется «Осетровая луна». Такое необычное название это полнолуние получило от индейских племен Северной Америки в связи с тем, что в это время идет нерест и рыбу ловить становится проще.

Такое необычное название это полнолуние получило от индейских племен Северной Америки в связи с тем, что в это время идет нерест и рыбу ловить становится проще.

Грядущее полнолуние обещает стать особенным, как и весь этот год, - «осетровая луна» ночью будет необычайно яркой и большой. Спутник нашей планеты действительно станет ярче, а на небе его будет видно целиком. Случается это из-за того, что луна на небе во время полнолуния расположена в противоположном от Солнца направлении.

Астрологи и суеверные люди считают, что в полнолуния происходят беды, катастрофы, эмоциональные потрясения. Так, астролог Татьяна Лукашевич, которая предсказала пандемию коронавируса еще в декабре этого года, в интервью kp.ru сообщила, что 3 августа на фоне красивого, но «опасного» космического явления следует избегать плановых операций, соблюдать повышенное внимание за рулем автомобиля и не ссориться с близкими.