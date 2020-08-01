Астролог Татьяна Лукашевич: «Будьте особенно осторожны в наступившем августе!»

Лукашевич – единственный астролог, еще в самом начале декабря предсказавшая в 2020 году пандемию опасной болезни, схожей с чумой – «произойдет кармическое зачищение, и многие уйдут из этого мира досрочно…» А также падение биржевых индексов, нефти, ослабление национальных валют зимой и весной 2020 года. Так, увы, и произошло.

- Татьяна, август в России со времен перестройки называют «черным». Каждый раз он приносит какие-то неприятности. Что предвещают звезды и планеты последнему месяцу лета - 2020?

- В этом августе Марс, по мифологии - Бог войн и раздоров, зайдет в такой же воинственный знак Зодиака – Овен, и начнет слишком сильно приближаться к Земле. Что не может не сказаться на нашей с вами жизни.

Это и обострение военных конфликтов, возможные террористические акты, землетрясения, борьба за власть со всеми вытекающими последствиями, усиление политической напряженности между странами и их лидерами, народные бунты, массовая манипуляция сознанием народа, опасность обрушения шахт и т.д.

Мы видим, что сейчас происходит в Белоруссии, в США, в Азербайджане и Армении.

Обратимся к истории. Последний раз так же близко Марс подходил к Земле осенью 1988 года. Тогда 16 ноября Верховный Совет Эстонской ССР провозгласил суверенитет, что стало началом распада Советского Союза.

Произошли перемены в руководстве Советского Союза. Ушел на пенсию Председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко. Его место занял Михаил Горбачев, сохранив за собой пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Усилив тем самым свои позиции. Армянские погромы в Баку, начало исхода беженцев из Азербайджана и Армении. Продолжение застарелого конфликта мы как раз наблюдаем сейчас.

А предпоследний раз Марс находился в знаке Овен и так же давил на Землю с 02.07.1941 по 11.01.1942. Фашисты тогда подошли к самой Москве.

Практически весь месяц Марс будет передавать энергию напряжения и конфликтов по очередности от Юпитера к Плутону и Сатурну. Прямо как эстафету!

Астролог Татьяна ЛукашевичФото: Личный архив

Дело в том, что Плутон в древнегреческой мифологии – Аид, бог подземного царства мёртвых и название этого самого царства мертвецов. А Сатурн - бог Кронос, пожирающий своих детей. В этой мифологической троице один лишь Юпитер (у греков - бог Зевс) имеет положительное значение. Но и он может действовать под влиянием внешних факторов, лишь увеличивая имеющиеся тенденции.

Поэтому будьте особенно осторожны в августе! Старайтесь ограничить нахождение в местах большого скопления людей. Не стоит ехать на отдых в сейсмоопасные районы. Избегайте рискованных операций, особенно на бирже.

На наших глазах разворачиваются очень масштабные процессы, которые случаются не часто.

Это время требует мудрости в принятии решений руководителями всех уровней и в отношениях между людьми.

1 – 2 августа. Квадрат Солнца и Урана: неожиданные события, желание освободиться от сковывающих обстоятельств, проблемы с интернетом и электричеством.

2 августа. Квадрат Марса и Луны. Следует избегать плановых операций, соблюдать повышенное внимание за рулем автомобиля, не обижать маму или бабушку.

2-4 августа. Квадрат Марса и Юпитера, оппозиция Меркурия и Сатурна. Сложности при заключении договоров, трудный разговор с отцом или начальником. Общение с госструктурами лучше отложить.

3 августа. Полнолуние в знаке Водолея. Следует избегать плановых операций, соблюдать повышенное внимание за рулем автомобиля, не обижать маму или бабушку. День повышенной эмоциональности.

6 августа. Соединение Венеры и кармического узла Раху. Знакомства в этот день будут кармическими.

7 августа. Венера входит в знак Рака. Отношения становятся более эмоциональными. Появится желание больше общаться с родителями, семьей, украшать свой дом.

8 августа. Соединение Марса с Лилит. Возможны военные провокации, обострение отношений между людьми, слишком агрессивное поведение.

9 августа. Соединение Марса и Луны. Следует избегать плановых операций, соблюдать повышенное внимание за рулем автомобиля.

13 августа. Квадрат Марса и Плутона. Сложный день, когда можно столкнуться с роковыми обстоятельствами. Будьте аккуратны в общении с представителями власти, криминальными структурами, избегайте большого скопления людей.

15 августа. Уран разворачивается в ретроградное движение. Могут возникнуть проблемы с электричеством, интернетом, компьютерами. Лучше не летать самолетами в этот день.

16 августа. Квадрат Марса и Луны. Следует избегать плановых операций, соблюдать повышенное внимание за рулем автомобиля, не обижать маму или бабушку.

17 августа. Соединение Солнца и Меркурия, тригон Солнца и Марса. Инициатива находит свое применение. Хорошо читать лекции, выступать на сцене, привлекать к себе внимание. Острота ума.

19 августа. Новолуние в знаке Льва. Ослабляется противовирусный иммунитет. Рекомендуется избегать плановых операций.

22 августа. Солнце переходит в знак Девы. Повысится критичное восприятие действительности, перфекционизм. Начнется период, удачный для занятия своим здоровьем, очистительных процедур, диет. Также это время сбора урожая и подведения итогов лета.

23 августа. Оппозиция Марса и Луны, квадрат Марса и Сатурна. Следует избегать плановых операций, соблюдать повышенное внимание за рулем автомобиля, не обижать маму или бабушку. День высокой травмоопасности, осторожно с работами на высоте.

25 августа. Оппозиция Венеры и Юпитера. Перебор в чувствах, захочется все и сразу, повышенная тяга к сладкому и комфорту. Можно переоценить свои возможности.

29 августа. Квадрат Марса и Луны. Следует избегать плановых операций, соблюдать повышенное внимание за рулем автомобиля, не обижать маму или бабушку.

30 августа. Оппозиция Венеры и Плутона, Меркурия и Нептуна. Роковые обстоятельства в отношениях, финансовые потери, возможные обвалы на бирже, обманы, недоговоренности, непонимание между людьми.