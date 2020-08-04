Команда Финансового университета стала победителем первого турнира по киберспорту Roscongress Cyber Cup

1 и 2 августа в рамках Фестиваля науки и инноваций Science Fest, который в этом году проходит в онлайн-формате «Марафона знаний», состоялся первый киберспортивный турнир по CS:GO Roscongress Cyber Cup. Организаторами выступили Фонд Росконгресс, киберспортивная организация Cyber Legacy (CL), проекты «Территория инноваций» и Business Priority, а также спортивная платформа Фонда Росконгресс – РК-Спорт. Трансляции игр турнира прошли на специализированной стриминговой платформе Twitch, а также на YouTube-канале «Инноваторы 2020» и собрали более двух тысяч зрителей.

«Для Фонда Росконгресс организация на своих ресурсах и электронных платформах полноценного турнира по киберспорту – уникальный опыт, мы делали это впервые! Интерес к такому виду состязаний уже давно вышел за пределы сети Интернет. Мы видим, что киберспорт за последние годы вырос в отдельную глобальную индустрию с серьезными финансовыми показателями, объединяющую миллионы игроков. Roscongress Cyber Cup стал пилотным событием в серии корпоративных игр, организуемых Фондом, и я уверен, что в ближайшем будущем мы сможем объединить вокруг турнира представителей еще большего количества крупных компаний и корпораций», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В первый день Roscongress Cyber Cup прошли игры групповой стадии соревнований. В группе А сражались команды Lamoda Team (компания Lamoda), Финансового университета при Правительстве РФ, сборная Росмолодежи и MB Team (банк ВТБ). В группе B борьба развернулась между командами Congress Security Team (компания «Конгресс-Безопасность»), Skyteam (компания Skyeng), Freedom Team (инвестиционная группа Freedom International Group) и VTBoys (банк ВТБ).

Второй день турнира начался с полуфиналов, где встретились представители Финансового университета, Skyeng, «Конгресс-Безопасность» и Lamoda. По итогам напряженных поединков в финал пробились команды Финансового университета и Congress Security Team, показавшие на виртуальном поле боя лучшую тактику, стратегию и сплоченность.

Финал состоял из двух раундов. В плотной борьбе победу одержала молодая команда, состоявшая из студентов Финансового университета при Правительстве РФ, средний возраст которой 20 лет. Таким образом, именно они стали первыми в истории победителями киберспортивного турнира Roscongress Cyber Cup.

В ближайших планах Фонда Росконгресс, киберспортивной организации Cyber Legacy (CL), проектов «Территория инноваций» и Business Priority, а также спортивной платформы Фонда Росконгресс – РК-Спорт организация еще нескольких кибертурниров в дисциплине CS:GO.

Превью и лучшие моменты игр доступны на электронных ресурсах Фонда Росконгресс: на YouTube-канале «Росконгресс-ТВ» и в группе Фонда Росконгресс в Facebook, а также на YouTube-канале «Инноваторы 2020».

Подробная информация о Roscongress Cyber Cup доступна на сайте турнира.