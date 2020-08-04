2020-08-04T16:48:50+03:00
Политика

Белорусские летчики отрабатывают посадку самолета-штурмовика на дорогу

В республике начались оперативно-тактические учения, которые перейдут в мобилизационные мероприятия
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Летчики под прикрытием вертолетов отработают посадку на автомобильную трассу. Фото: Наталия Федосенко/ТАССЛетчики под прикрытием вертолетов отработают посадку на автомобильную трассу. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Белорусское Минобороны заявило о начале оперативно-тактических учений, которые пройдут во взаимодействии ВВС и ПВО Вооруженных сил республики.

"Летчики под прикрытием вертолетов Ми-24 и Ми-8МТВ-5 отработают посадку МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на автомобильную трассу М1 Минск-Брест", - предупредили в ведомстве.

По сценарию учения самолеты взлетят с автодороги и возьмут курс на полигон Ружаны, где нанесут удары по наземным целям.

Цели из себя будут представлять "незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы".

Напомним, сегодня стало известно о том, что Минобороны Белоруссии с 11 августа начнут плановые 25-дневные военные сборы для подготовки резерва. Об этом сообщила представитель Минобороны республики Наталья Гаврусик.

Также ранее в соцсетях появились слухи, что Лукашенко мобилизует армию к выборам главы государства, которые пройдут 9 августа. Эта информация встревожила жителей Витебской области, которая граничит с Россией.

Лукашенко уже сделал заявление, что "власть сделает все, чтобы не допустить в республике майданов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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