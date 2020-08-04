Александр Лукашенко: Белоруссия — спокойное звено в центре Евразии

Президент Белоруссии рассказал накануне выборов главы государства о том, что переживает его страна и о том, что ей предстоит пережить.

- Самым сложным для мировых связей и отношений стала эпидемия коронавируса. Она проверила на прочность и нас. Основной выводы — мы выдержали этот экзамен. Кто не слеп, тот это видит.

Это не первая эпидемия в новейшей истории. В новую пандемию мы вошли более-менее подготовленными. Ну, насколько это возможно. Был достаточный коечный фонд.

Белорусская медицинская наука, решимость врачей и главное поведение граждан. В наших больницах не сортировали людей как на фронте - этот будет жить, а этот нет. Мы поступили верно. Но какое давление было в начале — немедленный карантин и комендантский час, остановка предприятий. На это я пойти не мог. Остановимся — погибнем как нация, как государство.

Минздрав работал как оперативный штаб. Мобилизовали сотни предприятий на производство масок, халатов, перчаток. Были поставлены две линии по производству масок и перчаток. И сегодня есть резервы, которые пригодятся в будущем. Мы задействовали лишь половину ресурсов. И на ИВЛ у нас находились не более 10 процентов больных.

Кроме того, президент соседней с нами славянской страны в обращении к народу подчеркнул, что международная обстановка напряженная, а отношения с соседями — непростые.

- На постсоветском пространстве сейчас не может разрешиться масса конфликтов. В частности, армяно-азербайжданский конфликт. И украинский.

На этом фоне Белоруссия — спокойное звено в центре Евразии. И Россия боится нас потерять. Ведь у нее не осталось по-настоящему близких союзников. А наш ответ на внешние вызовы всем известен: Беларусь не дружит ни с кем ни против кого. Мы всегда - за предсказуемую внешнюю политику. И Россия, очевидно, наш ближайший союзник. Это непреодолимый фактор. Несмотря на то, что братские отношение с нами поменяла на партнерские. Ну хорошо, мы будем строить партнерские отношения — как с Западом и Китаем. И будем решать все вопросы исключительно мирным путем.

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