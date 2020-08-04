"Батька обратился не к народу, а к Западу. Но там он своим не станет": политолог прокомментировал выступление Александра Лукашенко

Александр Лукашенко за 5 дней до выборов президента Белоруссии выступил с посланием к народу и парламенту. Политобозреватель и экономический эксперт Георгий Бовт прокомментировал самые яркие фразы этого послания.

- Почему Лукашенко построил свое послание на упреках к России? Чтобы понравиться Западу?

- Это традиционная в последнее время для белорусского главы риторика. Но что касается Запада — Лукашенко там не примут. Он слишком авторитарен для Европы. Использовать антироссийские инструменты он может, но своим там все равно не станет.

Журналист, политолог Георгий БовтФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- История с «боевиками» тоже не поможет?

- Не знаю, как родилась эта дикая многоходовка с задержанием 33 россиян. Возможно, не до конца просчитали все последствия этой ситуации. Или кто-то слишком "соответствующим образом" доложил Лукашенко, что вот "нечто готовится". Пока я бы отдавал преимущество версии транзита этих 33 граждан через Белоруссию в другую страну. Хотя до конца не исключал бы никаких версий.

- Батька пообещал избавиться от нефтяной и газовой зависимости России.

- Что касается «соскакивая» Белоруссии с нефтегазовой иглы России — то конъюнктура на сырьевом рынке способствует этому. Минск сейчас может купить относительно дешево нефть у Норвегии или даже у США. Однако белорусские НПЗ оборудованы под российские сорта, а не под американскую нефть. Но условия наших поставок уже не так выгодны, как раньше. Так что диверсификация тут неизбежна.

- Лукашенко подчеркнул, что силовые структуры его поддерживают и он уверен в их лояльности?

- Он недавно встречался с руководством силовых структур. Он предполагает, что они ему понадобятся. Не исключено, что после 9 августа возникнут массовые беспорядки, которые придется подавлять. И тогда возникнет вопрос, сколь далеко будут готовы идти силовые структуры в своей лояльности Лукашенко. Одно дело разогнать тысячу человек, другое — 5 тысяч. И совсем другое — 50 тысяч. Вот такое количество разогнать довольно трудно. И придется идти на какие-то уступки.

- Батька вспомнил про цветные революции и сказал, что на Минск смотрит весь СНГ.

- В Белоруссию не так глубоко проникли западные НКО и политтехнологи, чем, например на Украину - чтобы организовать цветную революцию. Притом Украина имела внутренние революционные силы и настроения. В Белоруссии таких структур нет. Протесты носят пока стихийный характер. Куда повернется эта толпа — зависит от послевыборной ситуации.

- Это будут националистические волнения?

- Лукашенко попытается в трудной ситуации взять себе в сторонники умеренных националистов. И потом будет делиться с ними властью — пустит в парламент. Такие сценарии в Восточной Европе проходили.

- Выборы пройдут в один или в два тура?

- Если в два — для Лукашенко это будет катастрофа. Скорее он наберет около 70 процентов в первом же туре. Но тогда не исключены уличные выступления.

- На чью сторону встанет армия?

- Армия лояльна Батьке. Но до определенного предела. Если на улицу выходит сто тысяч человек, пушки обычно замолкают...

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