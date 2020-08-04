2020-08-04T13:03:34+03:00
Политика

Предвыборная программа Александра Лукашенко: белорусский президент собирается начать с Конституции

Глава соседнего государства назвал направления, по которым он предлагает народу и стране двигаться дальше
Игорь ЯКУНИН
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Александр Лукашенко озвучил свою предвыборную программу.Александр Лукашенко озвучил свою предвыборную программу.Фото: EAST NEWS
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Глава соседнего государства накануне выборов президента страны, которые состоятся 9 августа, представил основные направления, по которым он предлагает народу и стране двигаться дальше, если его вновь изберут руководителем государства.

Вот главные положения предвыборной программы Лукашенко.

Изменения в Конституции

- На всенародном референдуме белорусы определят свои права, обязанности, свободы и обязательства. И полномочия органов государственной власти.

С одной стороны, Лукашенко говорит о готовности белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны. С другой — пеняет на то, что кто-то пытается решить эту судьбу «на улицах и площадях, а не через правовые отношения». Не ясен и вопрос о возможных сроках референдума по изменениям в Конституции— от «в скором времени» до «в ближайшие пять лет». Но в любом случае менять Конституцию — надо, на его взгляд

Независимость от «нефтегазовой иглы»

- Ситуация показала, насколько важно устранить зависимость страны от нефти и газа, финансов и других сфер. Решая эти вопросы, мы будем следовать мировым тенденциям создания новых отраслей.

С начала этого года Минск уже закупал сырьевые ресурсы не у России — поставки нефти из Норвегии и США произошли в январе-марте, через порты Литвы и Польши. Но пока и «черное золото» и «голубое топливо» в основном союзному государству поставляет Россия. И зависимость от этих ресурсов в обозримом будущем преодолеть вряд ли удастся. И вопрос — на каких условиях? Из Москвы все равно было дешевле, чем из Осло, Вашингтона или Эр-Рияда.

Двукратное увеличение зарплат

- За ближайшие пять лет планируем повысить зарплаты в два раза.

Пока белорусские зарплаты несколько ниже российских — потому в Москве, Питере и других крупных городах продолжают работать бригады белоруских строителей, отделочников, а на дорогах больших городов немало водителей городского транспорта из Белоруссии. За счет чего предполагается радикальное повышение зарплат в соседней стране ( обычно оно совпадает с бурным ростом экономики) — пока не ясно. Реальных экономических предпосылок для этого специалисты не видят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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