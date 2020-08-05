2020-08-04T22:17:44+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Всякое лечение экономики обычно заканчивается ампутацией накоплений граждан

Лучшие анекдоты дня, 5 августа 2020 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

- Здравствуйте, Алексей! Вас беспокоят из кадрового агентства. А вы уже работаете за еду?

- Нет.

- Понял. Через месяц я вам снова позвоню.

* * *

Люди живут так, будто бы у них есть в запасе вторая жизнь: не пьют, не курят, рожают детей, работают на трех работах.

* * *

При выборе пляжной одежды самое главное - убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

* * *

- Мам, скоро родительское собрание в школе, и я хотел бы анонсировать готовящиеся информационные атаки на меня.

* * *

Поднимаясь пешком на 22-й этаж, Петрович подобрал 100 синонимов к словосочетанию «надоели плохие лифтеры».

* * *

Цыганка случайно посмотрела на свою ладонь и потеряла смысл жизни.

* * *

Объявление:

«Продам комаров, сосущих жир. Дорого!»

* * *

Однажды я запустил бумеранг, и он не вернулся.

С тех пор я каждый день живу в страхе.

* * *

Вы молоды, красивы, элегантны? Хотите работать за рубежом? В Монголии требуются укладчики асфальта!

* * *

- Ты знаешь, у меня ведь крупный счет в банке! Только есть один минус.

- Какой?

- Перед первой цифрой.

* * *

- Кофе будешь?

- Буду. Только ты в слове «пиво» четыре ошибки сделал.

* * *

- Я прочитала, что для похудения нужно уголь активированный пить…

- Для похудения уголь нужно не пить, а разгружать!

* * *

На заметку садоводам: главная проблема с кабачками - сбагрить их, когда вырастут.

* * *

Налил в колпачок ополаскиватель для рта и, прежде чем опрокинуть его в рот, резко выдохнул.

Кажется, у меня есть проблемы посерьезнее воспаленных десен.

* * *

- Папа, что такое коррупция?

- Я расскажу, но сначала достань мне из маминого кошелька 500 рублей, я хочу пивка купить.

- Но мама недавно сказала, что пора перестать тратить семейный бюджет на алкоголь!

- А на сдачу я тебе конфет куплю.

- Отличная идея!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для раненых
Экс-депутат Рады призвала русскоговорящих "паковать манатки"
Американский подросток не признал вину в массовом взломе аккаунтов Twitter
Версия взрыва в Бейруте: подрыв химикатов в порту спровоцировал загоревшийся контейнер с пиротехникой
Воронежская область стремится к максимально оперативному устранению очагов аварийности
Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ
Цены на нефть выросли после взрыва в Бейруте
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Названы причины образования очагов аварийности на дорогах
Замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказал, как ведомство отрабатывает ДТП «по горячим следам»
Посольство РФ в Бейруте выясняет судьбу россиян после взрыва
Мощность взрыва в Бейруте эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5
Минздрав Ливана сообщил о 30 жертвах взрыва в Бейруте
Путин направил президенту Ливана соболезнования в связи с жертвами взрыва в Бейруте
Самолет Санкт-Петербург – Красноярск возвращается в аэропорт из-за трещины в стекле
В больницах нет мест: число раненых при взрыве в Бейруте перевалило за тысячу
ФАС сообщила о нарушениях из-за продажи авиакомпаниями билетов на закрытые направления
Взрыв в Бейруте было слышно даже на Кипре
В Ливане объявили траур в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте
При взрыве в порту Бейрута пострадала сотрудница российского посольства
Красный крест: более тысячи человек пострадали при взрыве в Бейруте
Власти Ливана опровергли версию о взрыве пиротехники в Бейруте
Фото взрыва в порту Бейрута появились в сети
В Бейруте прогремела серия взрывов
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на улице Высокой в Москве
Здание посольства РФ в Ливане получило повреждения из-за взрыва в порту Бейрута