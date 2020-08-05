Анекдоты: Всякое лечение экономики обычно заканчивается ампутацией накоплений граждан
- Здравствуйте, Алексей! Вас беспокоят из кадрового агентства. А вы уже работаете за еду?
- Нет.
- Понял. Через месяц я вам снова позвоню.
* * *
Люди живут так, будто бы у них есть в запасе вторая жизнь: не пьют, не курят, рожают детей, работают на трех работах.
* * *
При выборе пляжной одежды самое главное - убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.
* * *
- Мам, скоро родительское собрание в школе, и я хотел бы анонсировать готовящиеся информационные атаки на меня.
* * *
Поднимаясь пешком на 22-й этаж, Петрович подобрал 100 синонимов к словосочетанию «надоели плохие лифтеры».
* * *
Цыганка случайно посмотрела на свою ладонь и потеряла смысл жизни.
* * *
Объявление:
«Продам комаров, сосущих жир. Дорого!»
* * *
Однажды я запустил бумеранг, и он не вернулся.
С тех пор я каждый день живу в страхе.
* * *
Вы молоды, красивы, элегантны? Хотите работать за рубежом? В Монголии требуются укладчики асфальта!
* * *
- Ты знаешь, у меня ведь крупный счет в банке! Только есть один минус.
- Какой?
- Перед первой цифрой.
* * *
- Кофе будешь?
- Буду. Только ты в слове «пиво» четыре ошибки сделал.
* * *
- Я прочитала, что для похудения нужно уголь активированный пить…
- Для похудения уголь нужно не пить, а разгружать!
* * *
На заметку садоводам: главная проблема с кабачками - сбагрить их, когда вырастут.
* * *
Налил в колпачок ополаскиватель для рта и, прежде чем опрокинуть его в рот, резко выдохнул.
Кажется, у меня есть проблемы посерьезнее воспаленных десен.
* * *
- Папа, что такое коррупция?
- Я расскажу, но сначала достань мне из маминого кошелька 500 рублей, я хочу пивка купить.
- Но мама недавно сказала, что пора перестать тратить семейный бюджет на алкоголь!
- А на сдачу я тебе конфет куплю.
- Отличная идея!
ИСТОЧНИК KP.RU