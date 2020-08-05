Анекдоты: Всякое лечение экономики обычно заканчивается ампутацией накоплений граждан

- Здравствуйте, Алексей! Вас беспокоят из кадрового агентства. А вы уже работаете за еду?

- Нет.

- Понял. Через месяц я вам снова позвоню.

* * *

Люди живут так, будто бы у них есть в запасе вторая жизнь: не пьют, не курят, рожают детей, работают на трех работах.

* * *

При выборе пляжной одежды самое главное - убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

* * *

- Мам, скоро родительское собрание в школе, и я хотел бы анонсировать готовящиеся информационные атаки на меня.

* * *

Поднимаясь пешком на 22-й этаж, Петрович подобрал 100 синонимов к словосочетанию «надоели плохие лифтеры».

* * *

Цыганка случайно посмотрела на свою ладонь и потеряла смысл жизни.

* * *

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* * *

Однажды я запустил бумеранг, и он не вернулся.

С тех пор я каждый день живу в страхе.

* * *

Вы молоды, красивы, элегантны? Хотите работать за рубежом? В Монголии требуются укладчики асфальта!

* * *

- Ты знаешь, у меня ведь крупный счет в банке! Только есть один минус.

- Какой?

- Перед первой цифрой.

* * *

- Кофе будешь?

- Буду. Только ты в слове «пиво» четыре ошибки сделал.

* * *

- Я прочитала, что для похудения нужно уголь активированный пить…

- Для похудения уголь нужно не пить, а разгружать!

* * *

На заметку садоводам: главная проблема с кабачками - сбагрить их, когда вырастут.

* * *

Налил в колпачок ополаскиватель для рта и, прежде чем опрокинуть его в рот, резко выдохнул.

Кажется, у меня есть проблемы посерьезнее воспаленных десен.

* * *

- Папа, что такое коррупция?

- Я расскажу, но сначала достань мне из маминого кошелька 500 рублей, я хочу пивка купить.

- Но мама недавно сказала, что пора перестать тратить семейный бюджет на алкоголь!

- А на сдачу я тебе конфет куплю.

- Отличная идея!