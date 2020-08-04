Владимир Ресин: Гастарбайтеров на стройках надо контролировать, как лимитчиков в СССР

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил сократить количество гастарбайтеров, въезжающих в Россию. Экс-премьер предложил давать им добро на въезд только в том случае, «если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение трудоустройства».

Этой теме была посвящена наша рубрика «Вопрос дня»: «Справимся ли мы без гастарбайтеров?»

- Владимир Иосифович, вы, наверное, как никто, знакомы с проблемой гастарбайтеров, потому что именно в строительной индустрии трудится огромное количество мигрантов. Если ограничить их количество, как вы считаете, справимся ли мы без них?

- Знаете, в свое время мы сдавали где-то до 5 миллионов квадратных метров жилья в год. Но, если рассуждать честно и профессионально, я могу сказать, что Москву после 70-х годов во многом строили так называемые лимитчики, и среди них были квалифицированные строительные кадры, и была такая тяга к работе.

Работа тяжелая, поэтому не все москвичи шли в строительные профессии.

И в столицу приезжали люди со всего Советского Союза по квотам.

- И сколько примерно лимитчиков приходилось привлекать, чтобы построить 5 миллионов квадратных метров жилья?

Владимир Ресин: «Строители работали всегда - и в эпоху социализма, и в эпидемию коронавируса» 00:00 00:00

- Это были сотни тысяч. Ну, например, прославленный столичный бригадир Николай Злобин, дважды Герой Социалистического Труда по рождению был не москвич.

Можно назвать очень многих известных строителей. Мы как-то не делили тогда, москвич или не москвич. Кстати, человек, приехавший по лимиту, должен был отработать определенное время, и потом получал жилье в столице.

- То есть, лимитчики работали за жилье?

- В том числе... В общежитии они жили. Были семейные общежития, были обычные. Действовали специальные учебные заведения, ПТУ, где приезжающие, которые не имели строительной специальности, проходили обучение, после чего оставались работать.

- Я знаю, что, допустим, из моей родной Оренбургской области тоже отправляли в столицу кадры строителей, лучшие бригады, когда готовились к Олимпиаде-80, возводить спортивные объекты.

- Да, их строила, как говорится, вся страна. Но основные работы все-таки сделали московские строители – Главмоспромстрой, Главмоссельстрой, Главмосстрой, Главпромстройматериалы и Главмосмонтажспецстрой.

- То есть, все-таки, без гастарбайтеров мы не обойдемся и сейчас?

- Что будет завтра, я не могу сказать. Но сегодня – нет, не обойдемся.

Но есть нюанс: раньше рабочих привозили из своей страны. Кстати, из тех же восточных республик, откуда и сейчас едут. Но теперь они – самостоятельные государства. И отношения с ними надо строить по-другому.

То есть, логика, в том, что Дмитрий Анатольевич сказал, есть. Потому что, действительно, миграцию пора упорядочить. Надо разработать новую, подробную «дорожную карту».

Например, сейчас в Москву многие украинские бригады, которые здесь работали, не могут попасть. А на них были сориентированы ряд объектов. Украинцы – хорошие профессионалы, хорошие специалисты.

Обострилась ситуация с рабочими и из других стран. Закрыли границы из-за коронавируса – и всё. Те, кто находится здесь, не могли выехать, и те, которые должны были явиться им на смену, не могут к нам приехать.

- Так, может, нужно свои кадры выращивать?

- Всё надо делать – и то, и другое.

- ПТУ возрождать?

- Сейчас есть колледжи. И институты есть. Выходят специалисты строительной профессии, бакалавры. Они как раз могут мастерами поработать, прорабами, проектировщиками.

Кстати, во времена Советского Союза, московские строители были передовым отрядом этой отрасли экономики, их бросали на самые трудные участки – и в Ташкент, и в Тынду, и в Нижневартовск, и вообще в места, где были какие-либо экстремальные ситуации…

- Сегодня не так?

- Как раз так же! Даже на более высоком уровне! Вот возьмите: надо было в Москве в короткие сроки провести строительство и реконструкцию больниц из-за коронавируса. Кто мог подумать, что можно на 800 коек больницу сделать за полтора месяца? А сделали!

Поэтому, я хотел бы поблагодарить строителей за их самоотверженный труд, пожелать им здоровья и, конечно, удачи.

Тем более, в ближайшее воскресенье, - 9 августа - наш профессиональный праздник.

А поэтому всех - с Днём строителя!

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