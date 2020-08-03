Миллион гастарбайтеров собираются уехать из России навсегда. Поможет ли это в борьбе с безработицей

Скопившиеся в России безработные мигранты становятся проблемой. Еще несколько месяцев назад МВД призывало «не нагнетать», утверждало, что экономический кризис не привел к росту преступности со стороны мигрантов, а сейчас уже в ведомстве говорят о грубых нарушениях правопорядка. Чашу полицейского терпения переполнили митинги недовольных гастарбайтеров у посольств своих стран. В России у них нет работы, а родина не принимает — как потенциальных носителей ковида.

Проблемой роста «иностранной» преступности даже озаботился Совет безопасности. По словам его зампреда, экс-премьер-министра Дмитрия Медведева, работы из-за последствий пандемии лишились около 40% мигрантов. Многие из них остались без средств к существованию, что становится питательной средой для преступности. Медведев предложил давать мигрантам добро на въезд в Россию только в том случае, «если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства».

Получается, приток мигрантов может быть сильно ограничен. Выходит, ура — освободятся места для россиян?!

- Ну конечно же, нет, - уверенно говорит kp.ru проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Наш рынок рабочей силы может потерять до 2,5 млн человек. И отечественными трудящимися они заменены быть не могут. Мигранты работают там, где низкая зарплата, сверхэксплуатация, невыносимые условия труда. И плюс к этому требование абсолютной покорности. У которой есть все-таки предел — не случайно произошла забастовка курьеров по доставке еды в компании Delivery Club. Что бы ни говорили, но россиянин не будет работать на таких условиях. У нас и сейчас в службах занятости полно низкооплачиваемых вакансий, примерно миллион, — и никто на них не идет.

Какой же выход из сложившейся ситуации?

- Открыть границы, - сказал kp.ru президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. - Сейчас экономическая ситуация постепенно выправляется, появляются рабочие места, но безработных мигрантов по-прежнему много и давление нарастает, как в котле. Нужно открыть клапан - тем, кто хочет уехать из России к себе на родину, дать такую возможность.

Сейчас по словам Коженова, в страны Средней Азии летают по 1-2 самолета в день в каждую страну — Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. На весь регион - всего 5 самолетов.

- Это 1000 человек, - подсчитал наш собеседник. - А уехать хочет примерно миллион человек. Такими темпами три года будем вывозить.

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