Анекдоты: Все-таки ничто так не старит женщину, как свадьба правнуков

Приезжая в Питер, москвичи любят сравнивать Питер и Москву.
А сравнивать Питер и город, где они родились, - не любят.
* * *
Твоя девушка должна нравиться только тебе, а не твоим родителям, друзьям и тем более жене.
* * *
Вообще-то Винни-Пух не хотел жениться, но мысль о предстоящем медовом месяце сводила его с ума…
* * *
- Простите, а где у вас место для курения?
- В нижней части лица, спереди.
* * *
Сценарий для следующего Терминатора.
Терминатор попадает в Россию, где у него из-за мороза садится батарея. Последнее, что он слышит, - чьи-то слова:
«Пацаны! Да тут килограмм пятьдесят медяшки будет!»
* * *
Сейчас моя дорога на работу - это путь от кровати до компьютера.
Но я все равно опаздываю. Начинаю подозревать, что причина все-таки во мне.
* * *
- У подруги есть кот, которого зовут Котлета.
- Почему именно котлета?!
- А он родился летом. Кот лета.
* * *
В Одессе.
- Вы слышали, Моня вчера открыл на Дерибасовской ювелирный магазин!
- Да? И шо было?
- Да ничего. Сработала сигнализация, и за ним приехали.