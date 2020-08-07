Анекдоты: Все-таки ничто так не старит женщину, как свадьба правнуков

Приезжая в Питер, москвичи любят сравнивать Питер и Москву.

А сравнивать Питер и город, где они родились, - не любят.

* * *

Твоя девушка должна нравиться только тебе, а не твоим родителям, друзьям и тем более жене.

* * *

Вообще-то Винни-Пух не хотел жениться, но мысль о предстоящем медовом месяце сводила его с ума…

* * *

- Простите, а где у вас место для курения?

- В нижней части лица, спереди.

* * *

Сценарий для следующего Терминатора.

Терминатор попадает в Россию, где у него из-за мороза садится батарея. Последнее, что он слышит, - чьи-то слова:

«Пацаны! Да тут килограмм пятьдесят медяшки будет!»

* * *

Сейчас моя дорога на работу - это путь от кровати до компьютера.

Но я все равно опаздываю. Начинаю подозревать, что причина все-таки во мне.

* * *

- У подруги есть кот, которого зовут Котлета.

- Почему именно котлета?!

- А он родился летом. Кот лета.

* * *

В Одессе.

- Вы слышали, Моня вчера открыл на Дерибасовской ювелирный магазин!

- Да? И шо было?

- Да ничего. Сработала сигнализация, и за ним приехали.