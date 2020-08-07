103 американских политика и эксперта потребовали наладить отношения с Россией: почему и для чего

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Пока одна голова американского орлана раздумывает о новых санкциях — другая, наоборот, призывает к дружбе с Москвой. Во вторник, 4 августа, влиятельное издание Politico опубликовало открытое письмо 103 заокеанских политиков и экспертов. Под красноречивым названием: «Пришло время переосмыслить нашу российскую политику».

По нынешним временам можно было рассчитывать, что этот очередной новый подход — какие-нибудь ещё более убийственные санкции и дальнейшие продвижение демократии в добровольно-принудительном виде. Но нет! «Письмо 103-х» призывает, хоть и с оговорками, разморозить партнёрство с Россией. Например, чтобы сражаться с общими проблемами, наподобие ядерной угрозы или изменения климата.

А ещё подписанты предлагают немыслимое: «восстановить дипломатические контакты» между двумя сверхдержавами. Как известно, в 2016-2017 годах часть российских консульских учреждений в США после обвинений в шпионаже и вмешательстве в выборы были закрыты, десятки дипломатов высланы, на что Москва ответила зеркальными мерами.

Среди подписантов письма — 14 бывших послов США в разных странах, включая и четырёх бывших обитателей арбатского Спасо-Хауса: Джона Байерли, Томаса Пикеринга, Джеймса Коллинза и Джона Хантсмана. Или другая известная фигура — экс-член Совета по нацбезопасности США по вопросам отношений с Европой и Россией — Фиона Хилл.

В общем, люди авторитетные, некоторые — откровенные ястребы. Если и отстаивают чьи-то интересы, то уж точно не российские, а свои, американские. Почему же они выступили со столь неожиданным воззванием? Об этом «КП» рассказал один из подписантов письма — политолог, издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.

Политолог Дмитрий Саймс. Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

— Если бы письмо подписывали только горячие сторонники дружбы с Россией, то, конечно, где-то можно было бы набрать 103 человека, но они, прямо скажем, не имели бы серьёзного значения в американской политике, — сказал Саймс. — В том-то и достижение инициаторов этого документа, включая экс-посла Джона Хантсмана: они сумели привлечь людей с достаточно разными взглядами. Поэтому, конечно, письмо надо рассматривать не как чью-то конкретную позицию, а как выражение общей озабоченности упадком российско-американских отношений. Видимо, у них есть ощущение, что многое идёт не так и нуждается в исправлении.

Что характерно, попытки вашингтонских реверансов в адрес Москвы происходят синхронно с усилением санкций в адрес Китая — например, закрытия его консульства в Хьюстоне. Не хотят ли Штаты заручиться в этом конфликте нашей поддержкой по принципу «меньшего зла»?

— Такой мотив, конечно, есть, — признаёт Саймс, — хотя и звучит несколько зловеще. Я бы это сформулировал так: не в интересах США отступить от той политики, которая проводилась в адрес Москвы и Пекина, начиная с президента Никсона в семидесятые: когда Соединённым Штатам важно было построить с Китаем и Россией лучшие отношения, нежели они имели между собою. Это вполне в американских интересах.

Главный вопрос: прочтёт ли «письмо 103-х» Белый дом? Та же Фиона Хилл, хоть и входила непродолжительное время в команду Трампа, недавно отреклась от бывшего босса. Да и среди других подписантов немало его противников. А ещё на носу выборы президента, и кто въедет в Овальный кабинет через считанные месяцы — совсем неочевидно. Возможно, экспертное сообщество специально подготовило аргументы на случай победы Байдена о необходимости перезагрузки отношений с Россией, лишний раз напоминая, что отставные спецы по «московедению» в Вашингтоне по-прежнему имеются.

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