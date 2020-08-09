"Верят в бесконечность": 08.08 в Москве поженились более тысячи пар

Август - один из самых популярных месяцев для свадеб Фото: Shutterstock

Первый послекоронавирусный свадебный бум случился в Москве в субботу 8 августа. И это вовсе не от того, что наконец заработали все ЗАГСы. Молодоженов привлекла красивая дата - 08.08. В этот день поженились более тысячи пар, что втрое больше, чем 8 августа прошлого года.

- Август - один из самых популярных месяцев для свадеб. Заявление на регистрацию брака в этом месяце подали более 11 тысяч московских пар. Около 10 процентов из них остановились именно на дате 08.08, - сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Причем необычной на их свадьбах была не только дата. Вместо традиционных ЗАГСов пары выбирали Московский планетарий, башню "Меркурий", столичные усадьбы и храмы. Женихи и невесты признались, что верят, благодаря восьмерке их брак будет бесконечным.

- Цифра 8 символизирует такие понятия, как успех в материальном плане, финансовая независимость, достаток и стабильность. Плюс ко всему, не стоит забывать и о надежности, постоянстве. Ни для кого не секрет, что если восьмерку перевернуть, то получится знак бесконечности. Восьмерка действительно благоприятна для заключения брака. Такой союз будут если не вечным, то бесконечным, - отметил нумеролог Павел Демидов.

А КОГДА ЕЩЕ?

Самые красивые свадебные даты 2020 года

Для тех, кто планирует свадьбу осенью, стоит обратить внимание на 10 октября, которое будет идеально выглядеть в пригласительных для гостей и в официальном документе. Не менее красивой датой будет 30 октября, которая считается еще и удачной у астрологов. Только представьте эту красивую запись:

10.10.2020

30.10.2020