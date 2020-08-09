Финальный результат подтяжки лица увидим через два года: как выглядели Бабкина, Кудрявцева, Барановская до тюнинга

Лариса Гузеева в 1985 году — закулисье съемок фильма «Соперницы» и сейчас на съемках передачи «Давай поженимся!» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сравниваем фото звезд ТВ сейчас и в молодости. И раскрываем секреты красоты: как им удалось сохранить молодость и красоту, а некоторым измениться до неузнаваемости.

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева регулярно проходит программы по оздоровлению, детоксу, чистке организма, с завидной периодичностью пробует диеты. А вот лицо не трогает – пластика и ботокс у ведущей «Давай поженимся!» под запретом. Лариса Андреевна в молодые годы жила на полную катушку: «Всегда шла по краю бритвы. Спасибо Господи что не оставляешь». Теперь все любят обсуждать, какой Гузеева была красавицей, а звезда признается о своих переживаниях в молодые годы: «Мне все в себе не нравилось. Мне и вокруг не все нравилось. Дурацкая молодость». Лариса Андреевна жалеет, что родила всего двух детей – надо было больше: «Жалею, что не родила с десяток, что растрачивала себя на пустое и недостойное, что мало училась, что не всегда берегла близких…»

И еще есть пару сожалений: «Есть вещи, о которых я страшно жалею: курение, например. Алкоголь даже не обсуждается». Гузеева несколько лет назад бросила курить, и спиртные напитки даже в виде пару бокальчиков исчезли из ее жизни.

Юлия Высоцкая

Ведущая программы «Едим дома» Юлия Высоцкая одна из немногих, кто не стесняется морщин и не пропускает свои фотографии в инстаграме через фильтры, просит не ретушировать кадры после фотосессий. Высоцкая любит загорать, не скрывает веснушки. Но у Высоцкой есть свои правила, которые она соблюдает, чтобы сохранить фигуру и быть здоровой.

Юлия Высоцкая периодически голодает Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот так в интервью нам Юлия недавно объяснила свой принцип «периодического голодания», по которому живет уже 10 лет: «Я не вкладываю в понятие «экадаши» никакой религиозной нагрузки: это просто лунный календарь. Любой живой организм по законам физики реагирует на лунные циклы. Если следовать лунному расписанию, можно существенно облегчить существование своему организму. Если два раза в месяц на одиннадцатый день лунного календаря не нагружать себя едой, а когда получается — и жидкостью тоже, и дать возможность телу переключиться на внутреннюю саморегуляцию, то начинается настоящая перезагрузка всех систем. И токсины начинают выходить быстрее, и энергетическое восстановление проходит проще…» В общем, свой идеальный внешний вид Высоцкая объясняет вот этим самым «экадаши». А на этом любимом архивном фото Юлия – студентка третьего курса Белорусской Академии Искусств, и про «экадаши» ничего не знает.

Надежда Бабкина

Ведущая «Модного приговора» хорошеет весь последний год, даже несмотря на то, что недавно лежала в больнице. Надежда Георгиевна не скрывает, что делала круговую подтяжку лица. Операция была чуть больше года назад. Но похорошевшая последняя время Бабкина – не чудо, а отдаленный результат операции. Сама артистка объясняла, что хирург сообщил ей окончательный результат подтяжки будет проявляться постепенно и станет идеальным и финальным через год и восемь месяцев. Так что не удивляйтесь – скоро Надежда будет выглядеть еще моложе. Бабкина говорит: «Считаю, что артистам это необходимо: я готовила себя морально, должна быть соответствующая подготовка, я готовилась десять дней».

Надежда Бабкина. 20 лет назад без подтяжки в отличной форме. Сейчас артистка хорошеет день ото дня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лера Кудрявцева

Это, пожалуй, единственная телеведущая, которая отрицает и уколы красоты, и аппаратную косметологию. Мол, чудесная генетика всему виной. Предполагать не будем – косметологи ведь уже ни раз рассказывали о преображениях Леры. Просто покажем неизвестную фотографию юной Кудрявцевой.

Лера Кудрявцева утверждает, что сохранила молодость без уколов красоты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Бородина

Внешность ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной обсуждают не первый год. А она все хорошеет и хорошеет. Бородина постоянный клиент одного из самых пафосных салонов красоты столицы, косметологи делают ей омолаживающие и другие процедуры. Ксюша на днях рассказала о любимых манипуляциях – аппаратная косметология, маски, ботокс, биоревитализация, мезотерапия, микротоки. Так что преобразившаяся Бородина – результат немалых вложений телеведущей в свою внешность.

Ксения Бородина начинала свою карьеру в «Доме-2». И продолжает спустя 15 лет там же Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юлия Барановская

У этой телеведущей на экране мы видим и мимические морщины и морщины на лбу — в общем, все как у обычных людей. Юлия Барановская даже волосы ни разу в жизни не красила. Вот такая многодетная мать и телеведущая с нестандартным отношением к внешности — есть с кого брать пример. Пожалуй, из своих ровесниц Юлия единственная телеведущая, которая не накачала губы и не злоупотребляет филлерами.

Юлия Барановская десять лет назад еще жила с Андреем Аршавиным. Tеперь телеведущая избегает встреч с бывшим, не препятствуя его общению с детьми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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