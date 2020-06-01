"Одно лицо!": Лариса Гузеева показала своих детей от разных мужей

Ларису Гузееву обожают миллионы россиян. Острая на язык артистка с легкостью разбирается с хейтерами в блоге и не дают спуску дерзким гостям во время эфира программы "Давай поженимся!", которую она веде вот уже без малого 12 лет. Помимо успешной карьеры Лариса Андреевна является счастливой женой и мамой двоих детей. Как не раз признавалась знаменитость, своих наследников она обожает и никогда не дает в обиду.

Лариса Гузеева официально была замужем три раза. Своего первенца - сына Георгия она родила в 1992 году от второго мужем Кахи Толордава. Брак пара зарегистрировала за несколько дней до рождения сына. Прожив с мужем недолго, Гузеева подала на развод. С 1999 года Ларисы замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Пара воспитывает дочь Ольгу, которую в семье все ласково зовут Леля.

Как признается актриса, ее сын и дочь выросли и разъехались. У каждого из наследников свои дела и личная жизнь. 1 июня Гузеева решила порадовать публику и опубликовала в блоге очень личное и редкое фото. В кадре она позирует со своими наследниками от разных мужей.

"День защиты детей. Мы вместе. Люблю. Всегда рядом", - подписала она трогательный кадр.

_larisa_guzeeva_ Мы вместе. Люблю. Всегда рядом

Публика очень бурно отреагировала на снимок. Многие отметили, что и сын, и дочка очень похожи на Ларису Андреевну: "Одно лицо!", "Красивые дети. Пусть все наши дети будут счастливыми", "Красивые дети от самой красивой мамы на свете", "Вы так похожи".

Леля тоже не осталась в стороне. "Хе-хе-хе, мамка, аееее. Брателла вообще огонь", - написала под фото наследница. Кстати, дочь Гузеевой выросла настоящей красавицей. Ольга является поздним и очень желанным ребенком.

Не так давно Гузеева призналась, что написала завещание. "Я все переписала на детей. Меня пугают, стращают, говорят, что дети неблагодарные, что можно потом закончить свою жизнь в коробке из-под апельсинов или в доме престарелых. Если так случится со мной, значит я своей жизнью заслужила. Если мои дети выбросят меня на помойку, я буду на этой помойке отмаливать. Я не сожалею. Я все отписала на детей. Дети главнее. Даже если так случится, что если с молодыми замучу, все детям. Это правильно", - сказала, как отрезала актриса.