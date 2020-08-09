"А иметь такие ноги вообще законно?": Дарья Мороз без юбки произвела фурор

Актриса Дарья Мороз Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Дарья Мороз взбудоражила умы поклонников пикантным снимком. Бывшая жена Константина Богомолова снялась без юбки и произвела настоящий фурор. Длине ног артистке позавидует даже топ-модель.

Дарья Мороз получила массу восторженных комплиментов, разместив в блоге черно-белое фото. 36-летняя актриса предстала в одной рубашке на голое тело. Главной изюминкой снимка стали бесконечные ноги звезды сериала "Содержанки" в золотистых туфлях-лодочках на шпильке.

Раскованный кадр актрисы многим пришелся по вкусу. "‎Какая же ты космическая"‎, "‎Написано - проезд не загораживать, а вы взяли и намертво загородили своей сексуальностью"‎, "‎Мне надо ваши ноги напрокат"‎, "‎А иметь такие ноги вообще законно?"‎, "Боже, какие ноги!", "Нельзя быть богиней такой!", - отреагировали подписчики.

Как и многим актерам, Дарье пришлось несколько месяцев сидеть без съемок. Она не скрывала, что бездействие давалось ей тяжело. "Жду, когда начнется работа. Мне это тяжело дается. Я человек бешеной моторики и активности, но ничего, иногда нужно замедляться, останавливаться, дышать, смотреть вокруг", - говорила она.

Мороз привыкла много работать. "Съемочный день длится 12 часов, как минимум. Если есть переработки, то иногда и 16 часов. Все 12 часов ты работаешь из сцены в сцену, из кадра в кадр, несколько месяцев без выходных, а еще театр... И это сложно, ты морально офигеваешь от этого режима нон-стоп. У тебя нет ни секунды, чтобы расслабиться", - делится звезда.

А ведь было время, когда Дарья сомневалась, сможет ли она стать актрисой. "Родители очень высокую планку мне задали в том, что касается профессии. Они всегда о профессии говорили исключительно в ее высоком смысле, с большой ответственностью, с предназначением. И я никогда не была уверена, что я справлюсь, что я достаточно хороша, чтобы это высокое предназначение нести и соответствовать", - откровенничала артистка.

Для того, чтобы быть лучше, она очень много работала. "Старалась делать это хорошо, понимая, что в этой профессии либо быть лучшим, либо вообще никак. Сейчас я уже так много всего сыграла, что в какой-то момент поняла, что реализовалась в актерской профессии, сама себе доказала, что я - артистка. Для меня очень важно не останавливаться, развиваться, работать мозгами. Мозг у меня вроде бы есть, характер тоже", - резюмировала знаменитость.