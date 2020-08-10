Как действуют медстраховки для туристов в случае коронавируса, рассказали в Ассоциации туроператоров

Медицинские страховки будут действовать и для тех, кто будет отдыхать в России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Подавляющее большинство страховых компаний включают Covid-19 в стандартный страховой полис для поездки – точно так же, как как грипп, ОРВИ и другие вирусные заболевания, - развеяла сомнения многих путешественников Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. - Как правило, полис покрывает лечение в больнице, а также обратную дорогу домой, если из-за болезни турист не смог улететь тем рейсом, на который у него изначально был билет.

Важно, что медицинские страховки есть не только для тех, кто летит загорать в Турцию, но и для планирующих отдых в России:

- На всей территории России действует полис ОМС (обязательного медицинского страхования), - напоминает Майя Ломидзе. - Однако туристы сейчас готовы брать и отдельные страховки на случай коронавируса. Такой продукт у страховых компаний есть. Кроме того, есть возможность приобрести и расширенный полис. Например, страховку от невыезда. Ведь коронавирус, к сожалению, может случиться и до отпуска, и не только у самого туриста, но и у кого-то из членов семьи. Страховка от невыезда покроет такие случаи. Она может быть оформлена в том числе и для поездок по России, и это новый продукт — раньше подобные полисы были лишь для зарубежных туров.

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